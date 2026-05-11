„Ha itt lesz a rendőr, meg is baszlak” – vádat emeltek a budapesti vállakozó ellen, aki szétrúgta a Tisza-standot

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és felfüggesztett börtönbüntetést, valamint pártfogó felügyeletet indítványoz egy 56 éves férfival szemben, aki az egyik, az országgyűlési választásokon induló párt önkénteseit erőszakkal akarta rávenni arra, hogy elmenjenek egy közterületről.

A vádirat lényege szerint a férfi 2025. március 27-én a délutáni órákban, a XX. kerületben odament a politikai párt aktivistáihoz, akik egy általuk felállított pavilonnál épp aláírást gyűjtöttek a férfi által üzemeltetett üzletsor előtti járdaszakaszon. A vádlott a kezdetektől erőszakosan, hangosan és trágár módon nyilvánult meg azért, hogy ideológiai nézetkülönbsége miatt elérje az aktivisták távozását.

A történtekről videó is készült. Ahogy azt a 24.hu is megírta, a felvételt Magyar Péter tette ki azzal a felütéssel, hogy „a poloskázó Orbán Viktor rohamosztagosa most Budapesten támadta meg, gyerekek előtt (!) a TISZA önkénteseit. Ez a fideszes békeharc…”

A felvételen a váddal érintett férfi látható, aki azt nehezményezi, hogy a Tisza Párt standja az üzlete elé került. A vállalkozó arra biztatja az aktivistát, hogy hívjon rendőrt, majd úgy folytatja, hogy:

ha itt lesz a rendőr meg is baszlak, te köcsög, te.

Ennek során megfogta és odébb lökte a pavilont, majd abba később bele is rúgott, miközben szitkozódott, és folyamatosan fenyegette a sértetteket.

Az ügyészség megjegyzi, az elkövető agresszív fellépése ellenére az aktivisták nem mentek el, azonban rendőri segítséget kértek. A vádlottal szemben a járőrök még a helyszínen intézkedtek.

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség a bűncselekményeket beismerő és megbánást kifejező férfit 4 rendbeli közösség tagja elleni erőszak kísérletével vádolta meg a napokban, vele szemben próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Emellett az ügyészség pártfogó felügyelet elrendelésére és csoportos vagy közösségi foglalkozáson való részvétel előírására is indítványt tett.