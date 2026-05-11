Halálos medvetámadás miatt lőnék ki a mackókat Erdélyben

A román környezetvédelmi minisztérium engedélyét kérték hétfőn egy medve kilövéséhez az erdélyi Beszterce-Naszód megyében, a védett állat feltehetően egy asszony halálát okozta. Múlt héten Székelyföldön is hasonló esetről számoltak be a helyi hatóságok – írja az MTI.

Az észak-erdélyi Beszterce-Naszód megyében azután kérték a környezetvédelmi minisztérium jóváhagyását a Romániában védett állat kilövéséhez, hogy a helyi hatóságok szerint halálosan megsebesített egy 53 éves asszonyt. A nő holtestét a Telcs (Telciu) községhez tartozó Bükkös (Bichigiu) település határában találták meg pénteken egy szintén elpusztult szarvasmarha tetemével együtt, a helyi hatóságok szerint mindkettőjük halálát medvetámadás okozhatta.

A bükkösihez hasonló esetről számoltak be a helyi hatóságok múlt héten Hargita megyében is, ahol múlt vasárnap egy férfi holtestét találták meg a Farkaslakához közeli erdős területen. Kovács Lehel, az udvarhelyszéki község polgármestere a Maszol hírportállal közölte, hogy a vadonban egyedül élő férfi a külsérelmi nyomok alapján medvetámadás áldozata lehetett. Arról is beszámolt, hogy a helyszínelő rendörökre is rátámadt egy medve, melyet végül zajcsapással űztek el.

A Hargita megyei rendőrfőkapitányság megerősítette, hogy a helyszínen egy 65 éves helybéli férfi holtestét találták meg és boncolást rendeltek el. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt indult vizsgálat.

Emberre támadt egy medve szombaton a Kovászna megyei Zágonbárkányban (Barcani) is, az áldozat – egy helybéli férfi – Kommandóról igyekezett haza az erdőn át, amikor a falutól pár száz méterre rárontott egy bocsos medve – írta a Székelyhon. Sikerült elmenekülnie és segítséget kérni, a karjain és a mellkasán szenvedett sérüléseket.

Az országos katasztrófavédelmi felügyelőség (IGSU) adatai szerint Romániában az elmúlt időszakban megnőtt a medvék lakott területen való jelenléte miatt kiadott telefonos riasztások száma. A román hatóságok a bocsos anyamedvék, valamint a párzási időszak miatt a szokottnál is nagyobb veszélyre figyelmeztetnek.

Romániában a legfrissebb genetikai populációfelmérés eredményei a barnamedvék túlszaporodását mutatják. Eszerint az országban élő nagyvadak száma 10 ezer 419 és 12 ezer 770 közöttire tehető, míg szakértők szerint az optimális egyedszám 4000 lenne. A településekre bejáró vadak nemcsak tetemes anyagi károkat okoznak, az elmúlt 5-6 évben több mint 150 esetben támadtak emberre, több mint tíz halállal végződött.