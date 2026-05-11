határon túli támogatásokkülhoni magyaroktarr zoltán
Közélet

Tarr Zoltán: Lesz olyan határon túli támogatás, amit 10 évre visszamenőleg áttekintenek

Tarr Zoltán
Bodnár Boglárka / MTI
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés magyarságpolitikai bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 05. 11. 16:05
Tarr Zoltán
Bodnár Boglárka / MTI
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés magyarságpolitikai bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
A leendő miniszter azt ígérte, nem fognak az anyagi támogatásokon keresztül politikai befolyást gyakorolni a közösségek életében.

Rendszerváltásra van szükség a külhoni magyarsággal való kapcsolattartásban és a támogatási rendszerben egyaránt – erről beszélt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa az Országgyűlés Magyarságpolitikai Bizottsága előtt hétfőn Budapesten.

Tarr Zoltán kinevezés előtti meghallgatásán közölte: létrehozzák és megerősítik a párbeszéd kereteit és fórumait. A Tisza-kormány egyik alapvető célja és küldetése, hogy egyeztessen a határon túli és diaszpóraközösségek politikai vezetőivel, tagjaival, a civilek képviselőivel. Fontosnak nevezte, hogy a közösségek maguk döntsenek arról, hogy ki és milyen formában képviselje őket, a kormány azokkal a politikai vezetőkkel kíván együtt dolgozni, akiket a közösség megválasztott.

Hangsúlyozta: meg kívánják őrizni és tovább támogatni azokat az oktatási, kulturális és közösségi intézményeket, amelyek a határon túli és diaszpórában élő magyar közösségek fennmaradását szolgálják. Küldetésének nevezte a magyar nemzeten belüli megbékélés elősegítését és a korábban felhalmozódott feszültségek kezelését.

Felülvizsgálják a támogatási rendszert és a választási törvényt

A leendő miniszter azt ígérte, nem fognak az anyagi támogatásokon keresztül beavatkozni, politikai befolyást gyakorolni a közösségek életébe, és a szerzett jogokat megtartják.

Kitért arra is: alaposan átvizsgálják a határon túli és diaszpóratámogatások rendszerét, az elszámolás rendjét és formáját, és ha szükséges, jogi eljárásokat kezdeményeznek. Lesz olyan támogatás, amit tíz évre visszamenőleg tekintenek át, de alapvetően az elmúlt öt évet veszik górcső alá – jelezte.

Tarr Zoltán szükségesnek nevezte a választási törvény egészének felülvizsgálatát is, valamint a határon túl élő magyarok szavazási körülményeinek rendezését, a szavazati jog tisztességes keretek közötti megtartásával.

A tárcavezető-jelölt bírálta az elmúlt évek magyarságpolitikáját is, amely értékelése szerint a támogatásokat politikai befolyásszerzésre és klientúraépítésre használta. Úgy fogalmazott: rendszerváltásra van szükség abban a támogatási rendszerben is, amelynek a közösségek valódi megerősítését kellene szolgálnia.

Közölte: a jól működő ösztöndíj- és közösségi programokat – köztük a Határtalanul!, valamint a Kőrösi Csoma Sándor és Petőfi Sándor programokat – megőrzik, miközben a Bethlen Gábor Alapkezelő működését és döntéseit (5 évre visszamenőleg) is felülvizsgálják.

A jelölt kinevezését a bizottság 6 igen és 2 nem szavazattal támogatta.

Ahogy azt a 24.hu korábban megírta, az Orbán-kormány egy olyan alapítványon keresztül csatornázta a pénzeket Romániába, mely nem tartozik az üvegzsebtörvény alá, így rejtve maradhatott a támogatások pontos felhasználása:

Kapcsolódó
7,3 milliárd forintot szór szét a kormány Erdélyben: politikai szálakat és a határ mindkét oldalán hasznot húzó cégeket találtunk
A külügyminisztérium egy olyan alapítványon keresztül csatornázza a pénzeket Romániába, mely nem tartozik az üvegzsebtörvény alá, így rejtve maradhat a támogatások pontos felhasználása.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szondi Vanda kormányszóvivő: Elkeserítő látni, olvasni, hallgatni, hová süllyedt a közbeszéd
Magyar Péter: Augusztus 20-án egy ismétlés?
„Ha itt lesz a rendőr, meg is baszlak” – vádat emeltek a budapesti vállakozó ellen, aki szétrúgta a Tisza-standot
Egy lakó szerint Lázár János ki akarja szorítani őt az V. kerületi lakásából, százezres közös költséget és 12 milliós célbefizetést írtak elő neki
Lannert Judit a bizottsági meghallgatáson: Rehabilitáljuk a polgári engedetlenség miatt kirúgott tanárokat
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik