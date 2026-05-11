Gazdaság

Nem működik az MVM Next online ügyfélszolgálata, csúszik a rendszerkarbantartás

2026. 05. 11. 17:01
Csütörtök óta tart a rendszerkarbantartás az MVM Nextnél, és még nem tudni, mikor lesz vége.

Olvasónk jelezte, hogy már pénteken sem működött az MVM Next online ügyfélszolgálata, és hétfőn is ezzel a felirattal találkozott az online ügyfélszolgálat oldalán:

Online ügyfélszolgálatunk és az MVM Next mobilalkalmazás pillanatnyilag nem elérhető.

Az ügyfélszolgálat weboldalán rendszerkarbantartásra hivatkozva jelenik meg többek között ez a felirat.


Olvasónk a számláját szerette volna befizetni, az online ügyfélszolgálaton keresztül, mert mindig ott fizet. Bosszantotta, hogy most ezt nem tudta megtenni sem pénteken, sem hétfőn. És szerette volna megtudni, ez mikor lesz lehetséges. Ezt sajnos nem tudtuk meg.

Az MVM megkeresésünkre azt írta, hogy ahogyan arról tájékoztatást adtak a weboldalukon, illetve az MVM For You Facebook oldalán, rendszerkarbantartást végeznek május 7. (csütörtök) óta. Erre azért van szükség, mert az MVM Next bővíti az online intézhető ügyek körét, ezzel fejlesztve a digitális ügyintézési lehetőségeket – tették hozzá

Arra is kitértek, hogy a karbantartási munkálatok hosszabb időt vesznek igénybe, ezért van, hogy az MVM Next app és az online ügyfélszolgálat jelenleg még nem elérhető. Biztosítottak továbbá, hogy szakértőik dolgoznak rajta, hogy az online ügyintézési lehetőségek mielőbb elérhetőek legyenek. De azt nem írták, hogy ez mikorra várható.

