Ha gyermeked van, ez a lázmérő lesz az egyik legjobb barátod

Egyszerű, fehér kartonban érkezett hozzánk a Xiaomi lázmérője, vagy ahogy a webshopokban szerepel, az érintés nélküli homlokmérő. Extra kiegészítők nem járnak mellé, egyedül egy tárolásra alkalmas tokot vagy kis zsákot hiányoltunk a csomagból, de ennél nagyobb bajunk sose legyen az életben.

A kütyü két darab AAA-elemmel működik, 3000 mérést garantál a gyártó, ami évekre elegendő lehet, így előbb fogjuk cserélni a telepeket öregedés, mintsem lemerülés miatt. Aggodalomra pedig semmi ok, hiszen az iHealth jelez, ha cserére van szüksége. A formája egyébként minket a Nintendo Wii Nunchuk-kontrollerére emlékeztet, talán épp ezért lehet érdemes elzárva tartani a kisebbek elől.

TESZTÜZEM

Xiaomi Mi Home iHealth lázmérőt kézbe venni jó érzés, a tenyérbe simul, és a gomb pontosan a hüvelykujj alá esik, szóval jó munkát végeztek a tervezők. Az előlapi burkolat magasfényű műanyagból, míg a hátsó rész matt variánsból készült. Ugyan nem feltétlenül szükséges a homlokhoz nyomni használat közben, hiszen elég 3 cm-nél közelebb tartani a testhez, de ettől függetlenül a mérőegység kellemes gumírozást kapott, így az sem kellemetlen érzés, ha hozzáér a bőrhöz.

Az érintés nélküli megoldás egyébként zseniális dolog,

átérezzük minden szülő kínját, mikor használjuk. Már-már mesebeli dolog, hogy a lázas gyermek testhőjét alvás közben is folyamatosan ellenőrizhetjük, anélkül, hogy fel kellene keltenünk a lázméréshez. Az egész folyamat maximum 5 másodpercet vesz igénybe, az egyetlen gomb megnyomása után az LCD kijelzőn három vonal jelenik meg, illetve a mértékegység, ami a Celsius-fok.

Ezek után az újbóli kattintásra meg is történik a mérés, amit diszkrét rezgéssel nyugtáz a készülék. A leolvasásra nagyjából 10 mp-et hagytak a programozók, ami szerintünk bőven elég, ráadásul a kijelző sötétben is kiválóan látható. A mérési pontosság plusz/mínusz 0,2 fok, ami megfelelő az otthoni mérésekhez, és a mérési tartomány is igen széles, 35-től 42 fokig terjed.

Az eszköz a pontosság érdekében a külső hőmérsékletet is figyelembe veszi, ezért a mérést 16 és 35 fok között érdemes elvégezni – itthon ez aligha okoz gondot. Magyar leírást ugyan nem mellékelnek hozzá, de enélkül is bárki könnyen boldogul a lázmérő használatával, a rajzos ábrákat egyértelműek, de szükség esetén az angol használati utasítást a hivatalos oldalon bármikor elolvasható.

A mérésért felelős szenzor minőségét nem bízták a véletlenre, németországi cégtől származik, talán ezért képes a készülék 1 másodperc alatt kiírni a testhőmérsékletet. A 90 grammos Xiaomi iHealth FDIR-V14 az IF Design Award egyik díját is bezsebelte, bár ezt csak mellékesen jegyezzük meg, hiszen egy ilyen eszköznél ez aligha lesz lényeges szempont.

ÖSSZEGZÉS

A Xiaomi Mi Home iHealth lázmérő kiváló választás lehet a kisgyermekes szülőknek, hiszen az eszköz segítségével a legizgágább teremtést hőmérséklete is könnyen mérhető, és akár alvás közben is simán használható. Akár 3 cm-es távolságból is működik, a diszkrét rezgés miatt pedig nem ébresztjük fel vele a beteget. Az ára ugyan magasabb, mint a hagyományos modelleké, de 10 000 Ft szerintünk egyáltalán nem sok a kényelemért cserébe. Egy ilyen fontos eszközből nem vennénk név nélküli gagyit, ezért kiváló vételnek tartjuk a Xiaomi megoldását.