Szép és erős mobil a Xiaomi Mi 8 SE, és az ára sem vészes

Végre egy 5,5 hüvelykes, a trendeknek szembe menő telefon. A Xiaomi Mi 8 SE ráadásul normális dizájnt is kapott, kifejezetten csinos, a benne fellelhető hardver nem különben. 6/64 GB-os kiszerelés egy Snapdragon 710-es processzorral a fedélzeten hasít, a rendkívül gördülékeny MIUI 10-es felülettel karöltve. A felső-középkategóriás mobilt 100 000 forintra árazták, ami már tartalmazza az áfát és a magyar garanciát is, ha a Xiaomishopban csapunk le rá.

Ez most a legjobb középkategóriás kínai okostelefon

Tesztjeinkben sokszor szoktuk azzal vádolni a Xiaomit, hogy jellegtelen telefonokat készít, de most megkövetjük magunkat, hiszen a Xiaomi Mi 8 SE gyönyörű lett. A kínaiak végre mertek valami újat húzni, vagyis nem a szokásos, végletekig unalmas fekete/szürke dizájnt alkalmazták.

Az egy más kérdés, hogy az üveg hátlap könnyebben törik, mint a fém, viszont sokkal nehezebben karcolódik, és egy átlátszó szilikon tokban megmarad a szemet gyönyörködtető látvány. Színek tekintetében létezik gyönyörű kék, teljesen snassz fekete, kissé rajos arany – ami egyébként élőben jól néz ki – illetve a rúzsokat idéző piros változat.

A telefont kiválón összerakták: nem ropog, nem csavarodik, lehet hogy ez pont az 5,5 hüvelykes méretnek köszönhető. Az Mi 8 SE egy filigrán készülék, 5,88 hüvelykes AMOLED kijelzővel, tehát itt is sikerült azt a mérnöki „bravúrt” végrehajtani, hogy a megjelenítő átlója nagyobb, mint maga a ház.

Jól áll neki, kifejezetten kellemes az összhatás.

A csomag része a gyorstöltésre képes adapter, a Type-C kábel – viszlát jack port -, a már említett szilikon tok, leírás és SIM tű, szóval az összes cucc, amit manapság telefonokhoz adnak. Számunkra nem tetsző megoldás ugyanakkor, hogy a kamera kiemelkedik a hátlapból, így a szilikon tok nem védi, szóval benne van a pakliban, hogy esetleg karcolódni fog a lencsesziget.

A kijelzőn itt helyet kapott egy szenzorsziget (notch), rajta a szelfikamera, a fehér értesítési LED és a mikrofon. A káván felül láthatjuk az infra szenzort, alul pedig a QC 3.0 képes Type-C csatlakozó és a mono hangszóró kapott helyet, a hátlapon pedig egy ujjlenyomat-olvasó kapott helyet a kamerák mellett.

TESZTÜZEM

A Xiaomi Mi 8 SE valójában egy hibrid telefon, hiszen részegységeit más telefonoktól kölcsönözte, igaz nem Quasimodo jelleggel, hanem úgy, ahogy a gyerekek öröklik pozitív génjeiket a szülőktől. A kijelző a Mi 8-tól érkezett, a kamera a Xiaomi Pocophone F1-ből származik, a méret pedig a Redmi 6 szériával megegyező, így nőknek és férfiaknak is ideális súlyú és kialakítású készüléket sikerült alkotni.

Ráadásul a két csúcsmodellből átemelt elemek itt dagasztják a mellet, hiszen a felső-közép kategóriában az a menő, ha egy szinttel feljebbről vesszük kölcsön az alkatrészeket. Ez alól kivétel az új fejlesztésű, erős, de takarékos, 10 nanométeres Snapdragon 710-es processzor, ami kifejezetten magas, 170 000 fölötti Antutu eredményeket produkál. Persze ha a Pocophone F1 270 000-es értékére gondolunk, ez nem olyan sok, de még így is a felső harmadba esik a teljesítménye.

Ahogyan az Adreno 616-os grafikus processzornak is: hasítanak a programok, a játékok 95%-át elviszi, aki viszonyt meg akarja „nyektetni”, annak még mindig az Iron Blade-et ajánljuk, az maximum grafikán mindent kivégez. Persze a trükk az, hogy a játékok automatikusan átskálázzák magukat, így a lassabb telefonokon sem feltétlenül vesszük észre a különbséget. Na az IB nem ilyen, ez üti a hardvert, ahol lehet, mégis elég sokat játszottam vele, a Xiaomi Mi 8 SE szépen elviszi azt is.

Ez a T-Rex teszten 65 FPS-t jelent, ami szintén kellemes érték.

Amitől mindenki eldobja majd az agyát, az a kijelző. A Samsungtól érkező AMOLED megjelenítő a Mi 8-cal részben rokon, felbontásban némileg eltér, hiszen itt egy 1080×2244 pixel felbontásra képes FHD+ panelről van szó. A színhűség és az élesség megdöbbentő, főleg ha mellé rakunk egy hagyományos IPS megoldással felszerelt telefont. Itt a fekete tényleg létezik, nem egy sötétszürke massza. A fényerő is korrekt, ahogy a betekintési szög is remek, és slusszpoén – ami sok embernek szerintem elsőre nem lesz meg –, hogy polarizált szemüvegben is jól használható a kijelző.

Ez vezetés és navigáció közben extra fontos, mi is az autóban döbbentünk rá, milyen hasznos, akár csak a kiválóan működő GPS. Szenzorfronton a telefon a szokásos erényeket csillogtatja, de semmi extrát nem nyújt, a navigációt iránytű, pedométer, infra és giroszkóp egészíti ki. Az NFC kimaradt, igaz a használhatósága itthon eléggé korlátozott. A WiFi az elvárható duális ac szabványt támogatja, a Bluetooth már a takarékos 5.0 verzióval operál. Azt viszont nem nagyon értjük, hogy a két nano SIM mellé miért nem tehetünk micro SD kártyát – vagyis a háttértár nem bővíthető.

A Xiaomi Mi 8 SE akkumulátora mindössze 3120 mAH-es, ennek ellenére nem merül gyorsan, aminek valószínűleg az AMOLED kijelző takarékossága az oka. Ez ugyanis képes lekapcsolni a LED-es háttérvilágítást a fekete pixelek mögött, így jóval kevesebb energia kell az életben tartásához. A két nap üzemidő vastagon összejön, de napi 2-3 óra játékkal is marad 1,5 nap. A 18 W teljesítményt leadó Quick Charge 3.0 pedig 30-40%-ot fél óra alatt visszatol a telefonba.

A multimédia részlegben vannak apró zavarok, egyik a hang, ami inkább csak hangos, mint jó. Nem vészesen rossz, és általában getto blasternek ennél nagyobb hangkeltőket használunk, de azért adhattak volna kicsit többet is a hangminőségre. A kamera a Pocophone F1-gyel közös, 12+5 Megapixeles, AI támogatott egység, ami szerintünk elég jól funkcionál, nyilván nem éri utol a zászlóshajó telefonokat vagy a drágább Huawei készülékek Leica-lencsés megoldásait, de panaszra így sem lesz oka senkinek.

A színgazdagság kiemelkedő, amiben az AI-nak lehet nagy szerepe. Igaz, az AMOLED kijelzőn minden jól néz ki, de a képeink más készülékeken megtekintve sem vesztenek a minőségükből. A fotók viszonylag ritkán égnek ki, és a kamerák az árnyékos helyeket is jól kezelik, de azért a Mi MIX 2S és a Xiaomi Mi 8 érezhetően többet tudnak ezen a téren. Természetesen a HDR, a filterek, a portré fotó, a manuális mód is rendelkezésre állnak, ha valaki játszani szeretne velük. Gond volt viszont a szoftveres effektekkel, valószínűleg a HDR-nek van baja, ugyanis „összemázolja” a növényzetet, életlenné téve a képrészletet. Néha a bokeh is vacakol, szóval jobban járunk, ha ezeket kikapcsoljuk.

Videó tekintetében simán átemelhetnénk ide a Pocophone F1 cikkünk kapcsolódó részét: 1080p EIS elég jó, a 4K mellett viszont nincs elektronikus stabilizálás. Elég gyorsan és rángatásmentesen fókuszál, a részletesség a közepesnél egy fokkal jobb, és az FPS számot papíron az egekbe emelhetjük: a szoftver szerint 120, de a valóságban csak 30 képkocka kerül az adatfolyamba.

ÖSSZEGZÉS

A Xiaomi Mi 8 SE nem egy tökéletes telefon, mégis kiváltotta belőlünk az igazán kéne érzést. A gyengébb hangszóró ugyan zavaró, illetve a 4K felbontás mellett nincs EIS, de bumm, emiatt senki nem fog eret vágni. A microSD kártya bővíthetősége már bosszantóbb hiba, ahogyan a bugos HDR is. Végre viszont van kinézete a készüléknek, erős és gyors a hardver, az Android 8.1/ MIUI 10 eddig is jó volt, ráadásul nem egy pizzasütő lapáttal kell a zsebünkben mászkálni, hiszen ez a termék csak 5,5 hüvelykes.

A legfontosabb érv persze a gyönyörű AMOLED-kijelző, ami nemcsak a megjelenített képre, de az üzemidőre is jó hatással van. A legviccesebb pedig az, hogy a 4 GB/64 GB-os és a 6 GB/64 GB-os verzió pont ugyanannyiba kerül a Xiaomishopban, így mindenképpen a nagyobbat érdemes megvenni 99 000 forintért, gyors szállítással, magyarországi garanciával, hatósági többletköltségek nélkül. Természetesen kínából is meg lehet rendelni, de jelenleg csak a 6/64 GB-os variáns érhető el, 86.000 forintért a Banggoodon.