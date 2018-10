Itt a Xiaomi Pocophone F1, aminél nincs olcsóbb csúcstelefon

A hardveren tényleg nem spórolt a gyártó, cserébe a külső teljesen jellegtelen: a Xiaomi-féle Pocophone F1-en tényleg egyetlen érdekes részlet sincs, mikor leraktuk a Xiaomi Redmi Note 6 Pro mellé, nem tudtuk őket megkülönböztetni. Viszont rendesen összerakták a telefont, és ezen az sem változtat, hogy első fogásra eléggé műanyagnak tűnik. Ugyanakkor, ha valaki ezzel nem elégszik meg, a Poco-ból létezik egy kevlár hátlapos változat is (némi felárért cserébe), amivel már ügyesen lehet feszíteni a strandon.

TESZTÜZEM

Aki esetleg nem lenne képben a Xiaomi Pocophone F1 eredettörténetével kapcsolatban: ez egy indai márka, amit a Xiaomi felkarolt. Jelentős piac az indiai, nyomulni kell rajta, annak idején a Redmi 6 Prót is oda szánták a kínaiak, hiszen senkit nem érdekelt, hogy milyen a teló, csak olcsó legyen és erős.

A Pocophone F1 hardvere pedig tényleg durva: 6 GB RAM, a 64/128 GB-os háttértáron akár nagyfelbontású filmeket is tárolhatók, illetve microSD-kártyával még ez is tovább bővíthető. Nem mellesleg 712 MB/s-el olvasható az eMMC, ami egy átlagos telefon sebességének legalább háromszorosa, szóval lassúnak semmiképp nem nevezhető a készülék.

A processzor és a GPU brutális, egyedül a Huawei-féle Kirin 980 durvább a Snapdragon 845/Adreno 630 párosnál. A tesztek eredményei persze csak viszonyítási pontnak jók (Antutu pont 267 000, GFX Bench T-Rex 140 FPS), valójában az élmény a lényeg. Szent feladatunknak tekintettük, hogy egy játékkal megakasszuk a működést, és huszadikra sikerült is, lévén az Iron Blade még ezen a hardveren is tud döcögni maximum grafikai beállítások mellett. Igaz, ehhez egy akkora démon kellett, ami a fél képernyőt eltakarta, meg tíz csicskása, akik körülötte szaladgáltak, tűzcsóvákat és villámokat dobálva.

A 6,18 hüvelykes, 18,7:9-es kép arányú IPS kijelző 1080×2246 pixel felbontásra képes, a színek és a betekintési szög jó, kellemes az érintésérzet, de a többi gyártó AMOLED képernyővel szerelt kijelzőihez természetesen nem ér fel. Ugyanakkor a folyadékhűtéssel lehet menőzni, ez most nagy újdonság a kötelező szenzorsziget mellett, ami szintén ott figyel a felső sávon.

Az akkumulátor a jól megszokott 4000 mAh-s darab,

amit 18 W-tal tudunk tölteni a QC 3.0 szabvány szerint: a gyakorlatban ez 35%-os töltöttséget jelent fél óra alatt. Az üzemidő meglehetősen jó az erős processzor ellenére is: a trükk az, hogy a SnapDargon 845 az alacsony csíkszélesség miatt rendkívül hatékony, ráadásul ha nem kell nagy teljesítmény, néhány magot „le is kapcsol”. Ez három napnyi üzemidőt jelent, vagy egy hosszú túrát GPS-szel és mobilnettel.

A szenzor és vezetéknélküli halmaz szinte tökéletes: iránytű, GPS, duális ac WiFi, BT 5.0, giroszkóp, pedométer, illetve egy duális nano SIM foglalat vár mindenkit. Ebben a szegmensben viszont elvártuk volna az NFC-t, de az nincsen. A WiFi pedig nem a legjobb: a konyhában két fal mögött az Iron Blade többször leakadt, eddig ezt a többi Xiaomi modell nem csinálta, de ez lehet alkalmazáshiba is.

A kamera a Mi 8SE-től érkezik, 12+5 Megapixeles duális egységgel randalírozhatunk. A képek szépek, a színvisszaadás remek, de sok fény hatására a képek kicsit kiégnek, illetve a világosabb színek kifakulnak. Az viszont látványos, hogy ha középről fényképezett felületeket széle is éles marad. A szokásos Xiaomi képmanipuláló módok (AI, HDR, bokeh, kockakép, filterek és hasonlók is rendelkezésre állnak). A teljes felbontású tesztképeinket innen tölthetitek le.

A videók is korrektek, de a 4K felbontásnál nincs képstabilizálás, ami zavaró billegésekhez vezet. Ellenben Full HD mellett van, jól is dolgozik, ráadásul 120 és 240 képkocka per másodperccel is rögzíthetünk anyagokat. A fókusz nem rángat, a színek jók, és a telefon mikrofonja is egészséges mennyiségű zajt szűr ki. Közelítés-távolítás hatására viszont néha furán színt vált, ami a gyíkos videón jól látszik.

Ami az árazást illeti Magyarországon 105-115 000 Ft között érhető el a Xiaomi Pocophone F1. A Xiaomi Mi 8 143-170 000 forintért ad hasonló hardvert, de AMOLED kijelzővel, jobb kamerával és QC 4.0-s gyorstöltéssel. A Mi Mix 2S még durvább árcédulával nyomul, 160-220 000 forintot kérnek érte, cserébe sokkal szebb kerámiaházban, és wireless töltéssel kapható. Így most három csúcstelefonja is van a cégnek, és akkor a Oneplus 6-ot, mint közvetlen konkurenst nem is említettük.

ÖSSZEGZÉS

Jó telefon lett a Xiaomi Pocophone F1, az üzemidőn pedig kifejezetten meglepődtünk. A hardver brutális, az Android 8.1 gyors, sőt a MIUI 10-re is kapunk ígéretet. Még a háttértáron sem spóroltak, viszont néhány apróság azért kimaradt: nincs NFC, vezetéknélküli töltés és a kamera is egy fokkal gyengébb, mint a Mi 8 és Mi Mix 2 páros esetében.

Ennek ellenére egy remek képzavart lehet elsütni a mobillal kapcsolatban: ez egy „budget flagship”. Nem ő viszi a márka zászlaját, de minket ez ne zavarjon, ha közben 30-60 000 forintot spórolunk. A Xiaomishopban a kisebbik modell 105 000 Ft, többletköltségek nélkül, magyar garanciával és ügyfélszolgálattal, de aki akarja, az persze Kínából is beszerezheti a terméket.