Végre valamiben ott vagyunk az élmezőnyben

Egy friss jelentés szerint a világon Magyarországon a második legjobb a mobil videózás élménye.

Először készítette el a független OpenSignal A mobilos videózás helyzete (The State of Mobile Video) című felmérését. A jelentésben a korábbiaktól eltérően már nemcsak a 4G hálózatok sebességét vizsgálta, hanem azt is, hogy azokon milyen minőségben használhatóak okostelefonról a különböző online videoszolgáltatások.

A vállalat 69 országot vont be, ezek közül azonban csupán 11 ország szerzett „nagyon jó” minősítést. A felmérésen a magyarországi mobilhálózatok kiemelkedően jól szerepeltek:

a világon a második legjobbnak bizonyultak.

A hazai hálózatok a maximálisan kapható 100-ból 67,89 pontot értek el. Ezzel Magyarország még a híresen fejlett hálózatú Norvégiát is megelőzte. A legjobb eredmény a Cseh Köztársaságé lett 68,52 ponttal.

Teljes mértékben egyetértek a jelentés készítőivel, hogy az ügyfeleink számára nem a sebesség a legfontosabb, hanem az online élmény minősége, amikor videót streamelnek, chatelnek, és használják a közösségi médiát

– nyilatkozta Jan Hanuš, a Telenor Magyarország vezérigazgatója.

Nagyon büszke vagyok, hogy ez a két ország a világon a legjobb a mobil videózás élményét tekintve. Ez egy fantasztikus eredmény, és nagyszerű iparági visszajelzés a számunkra, hogy a vállalataink mind a Cseh Köztársaságban, mind Magyarországon kiváló mobilhálózatokat biztosítanak, a lehető legjobb ügyfélélmény eléréséért. A Telenor Magyarország épp ezért elkötelezett, és a jövőben is mindent megteszünk, hogy továbbra is világszintű mobilhálózati élményt nyújtsunk a magyar emberek számára

– tette hozzá.

Az OpenSignal a pontozás során a letöltési sebesség mellett az elérhető képminőséget, a videók betöltési idejét és a lejátszás esetleges megakadásának arányát is figyelembe vették. A kutatásban több mint nyolcmillió készüléken futó mérőalkalmazások adatait használták fel.

A cég egyébként az általános 3G/4G letöltési sebességet is vizsgálta, ebben a kategóriában a hazai mobilhálózatok a hetedik helyen végeztek.

Fotó: Pixabay