Új királyt avattunk az olcsóbb kínai robotporszívók között

Végre ütős konkurencia jelent meg a robotporszívók szegmensében 360 S6 képében, ami „elefánt a porcelánboltban” módjára tört rá a vetélytársakra. A RendeljKínait által tesztelt újdonság gyakorlatilag ugyanazt tudja, mint a Xiaomi Roborock S50 , sőt bizonyos területen még többet is, a 99 500 forintos árával pedig szépen alálőttek a legnagyobb konkurensnek, ráadásul EU Priority Line szállítással áfa- és vámmentesen érkezhet meg hozzánk, egy általunk választott ajándék kiegészítővel együtt.

KICSOMAGOLÁS

A 360 S6 tóba zuhanó sziklaként pezsdítette fel az állóvizet a kissé kamatikussá vált robotporszívó kategóriában. A felső szegmenst teljesen eluraló Xiaomi, míg az alsóbb kategóriákban vitézkedő iLife mellett nem nagyon volt alternatíva – egészen mostanáig. A 360 S6 ugyanis megmutatta, hogy

a népszerű MI logón túl is van élet.

A dobozolás a szokásos, ne foglalkozzunk vele, menjünk rá a sokkal érdekesebb beltartalomra: a középen trónoló porszívó minőségi hatást kelt, ráadásul a pakkot rendesen megszórták kiegészítőkkel is. Háromféle dugófejjel ellátott töltő, dokkoló, felmosó platni és rongy, a tisztításhoz kefe, 3 db tökéletesen fogalmazott angol nyelvű leírás a jutalmunk, maximum az extra szűrőket és keféket hiányolhatjuk.

A 360 S6 kiköpött Xiaomi, az anyaghasználat nagyon hasonló, ahogyan a dizájn is, kellemes az összbenyomás. Gagyiságra utaló jelet nem találtunk, sőt a szenzorokat elég látványosan helyezték el, így olyan érzésünk támadt, hogy kifejezetten az európai piacra szánták a robotot. Apró figyelmességek bizonyítják a teóriát: például a remek angolsággal fordított leírás, a kiváló angol nyelvű applikáció és a háromfejes, cserélhető töltő mind olyasmi, ami jól átgondolt termékekre jellemző.

A gép hasán felfedezhetjük a duális forgókefét, a hengerkefét és a felmosásért felelős keretet, vagyis a 360 S6 minden felületen megállja a helyét. Felül a kipattintható portartályt pillanthatjuk meg, a lézeres feltérképezésért felelős „AWACS” tornyot, illetve a két vezérlőgombot, amit sosem fogunk nyomkodni, lévén minden elérhető az applikációból. Újabb figyelmesség, hogy a kapcsolók LED világítása kikapcsolható, ha például alvás közben zavarónak éreznénk.

TESZTÜZEM

Telepítsük fel az applikációt és pörgessük végig a funkciókat. Mi egyből arra voltunk kíváncsiak, hogy az 360 S6 miben tér el a kategória koronázatlan királyától, a Xiaomi Roborock S50-től. A kezelőfelület egységes és teljesen angol, csupán egy helyen találtunk kínai szöveget a regisztráció során, és ennyi.

A nyitólapon minden fontos információt egy helyre rendeztek, a kevésbé lényegeseket pedig a szokásos három pöttyel jelölt „more” gombra bökve érhetők el. Alul a töltés, tisztítás, csendességi fok – három módban változtatható – tapi felületeit láthatjuk, felette a takarítási információk visszajelzését, még egyel feljebb a lakásról készült térképet. Két kis piktogram jelöli a porszívó és a dokkoló helyét, hiszen

ez az eszköz is automatikusan visszatér állomására.

Igyekszünk az összes funkciót leírni, hiszen így mérhető igazán a konkurenciához a 360 S6:

lézeres térképkészítés

tárgyelkerülés és finom érintés

leesés elleni védelem

geofence – az applikációban kijelölt területet takarítja csak /ismételtethető/

geofence block – adott részt kizár a takarítási területből

automatikus dokkolás

felmosás

időzítés

DND – olyan időszak kijelölése, amikor sem a takarítás sem a hangjelzések nem aktívak

history – állapotjelzések eltárolása, előzmények formájában /kikapcsolható/

térképvisszatöltés – előző napi térkép alapján takarítás (Roborock S50 nem tudja)

LED világítás kikapcsolása (Roborock S50 nem tudja)

üzenetek hangerejének beállítása (Roborock S50 nem tudja)

virtuális távirányító

eszközinformáció

pozíció hangos kimondása angolul

működési és egyéb állapotok kimondása angolul

karbantartási információk, szűrőcsere riasztás

firmware frissítés

szívóerő kiválasztása három fokozatban: csendes, normál, erős

A fenti lista hasonló a Roborock S50 felhozatalához, néhány eltéréssel, mindkét termék tud olyat, amit a másik nem. A 360 S6 geofence funkciója – amikor a felhasználó kijelöl egy adott takarítási területet, amit a porszívó nem lép át – fejlettebb, hiszen azt is meg tudjuk neki mondani, hogy mit hagyjon ki.

Ráadásul az előző napi takarítási területek újratölthetőek, az időzítéssel párosítva ez igen nagyfokú automatizáltságot tesz lehetővé. Sajnos a két lehetőséget nem összeköthető, pedig csúcs lenne, ha egy hétre előre, különböző szobákra szétbontva meghatározhatnánk a takarító kütyü által bejárandó területet.

Érdemes a szenzorokon is végigfutni, hiszen ebből is van jó néhány:

infravörös szenzor – a fronton, ütközés elleni védelmet látja el

LDS lézeres szenzor – térképkészítésért felelős

leesés elleni szenzorok a hason

jobb oldalon egy falérzékelésért felelős, valószínűleg ultrahangos szenzor

mechanikus szenzor a tárgyak érintéséhez

A felső részen elhelyezett nyomásszenzor kimaradt, amivel a Roborock S50 nem szorul be az ágyak alá, ezt a 360 S6 nem tudja. Ezen a területen egyébként nem remekel tesztalanyunk, ugyanis a mechanikus érintőszenzor nagyon alacsonyra került. Így a küszöbmászó képessége meglehetősen gyenge, többször változtatta végzetévé a konyhánkat, ahol a helyiségelválasztó túl magas, emiatt mindig megfordult előtte, amikor hozzáért, ahelyett hogy megmászta volna.

Cserébe a robotporszívónk extra finoman érinti meg a tárgyakat: eddig ez a legjobb modell ezen a téren. És van még egy dolog, amiben a 360 S6 a király, ez pedig a zajongás. A csendes módja tényleg nagyon halk, egyáltalán nem idegesítő, ha mellettünk takarít. De ennél is jobb, hogy a hangüzenetek erejét is beállíthatjuk, így ha a takarítási területtől messze tevékenykedünk, akkor kellően hangosra állítható, míg ha közel vagyunk, szépen lehalkítható – ezt a funkciót szintén nem ismeri a Roborock.

Ami a takarítási képességeket illeti, ebben is kifejezetten ügyes a robotporszívó, bár ezen a szinten ez már simán elvárható. Sajnos a mélyebb rések gondot okoznak, ahogy az összes többi gépnek, de ezt leszámítva szinte mindent eltüntet. A hengerkefe miatt szőnyegen is megállja a helyét, és ez is érzékeli a felületet, mint az S50. 1800 Pa-lal tölti meg maximális teljesítményen a HEPA filteres, 400 milliliteres tartályt, ami némileg elmarad a csúcs Xiaomitól, de ez a gyakorlatban semmilyen hátránnyal nem jár.

Pascal, vagyis szívóerő A különböző takarítóeszközök szívóerejét többek között Pascalban szokták megadni, amit Pa-nak vagy kPa-nak jelölnek. Ez az az érték, amivel a porszívó az elé kerülő koszt felszívja, vagyis ekkora nyomást fejt ki a takarítandó felületre. Jellemzően a különböző eszközök egymáshoz képesti összehasonlítására is használják, annak ellenére, hogy ez a mutatószám nem fedi le teljesen a takarítási képességeket, hiszen azt például az elektromos forgófej által keltett légáram, illetve egyéb más paraméterek is befolyásolják.

Mint ahogy a 3200 mAh-s akku sem, ami azért kisebb, mint az ellenlábas 5200 mAh-s telepe. Ez azt jelenti, hogy 90-120 perc takarításra esik durván 2-2,5 óra töltés, tehát amennyivel kisebb a kapacitás, pont annyival gyorsabban megy bele a delej. Aki nem akar teniszcsarnokokat takaríttatni, annak ezek lényegtelen értékek, lévén mindkét gép automatikusan dokkol, tehát nem kell beavatkozni a folyamatba.

ÖSSZEGZÉS

A 360 S6 egy rendkívül jól sikerült termék, amit szerintünk szándékoltan a tehetősebb, angol nyelvű piacokra terveztek. Szinte mindent tud, amit a Xiaomi Roborock S50 – lézeres térképezés, csendes és erős mód, applikáció alapú vezérlés, területkijelölés, felmosás, szőnyegtakarítás stb. –,

néhány apróbb szolgáltatásban térnek csak el.

Amiben ez a modell jobb, az a csendesebb működés és az árazás, amiben gyengébb, az a küszöbmászó képesség, illetve kisebb az akkumulátor kapacitása, de ez az automatizáltság miatt nem igazán jelent problémát. Akinél sok a küszöb, az vegye a Xiaomit, aki csendet szeretne kisebb összeg elköltésével, az pedig válassza az 360 S6-ot, hiszen mindkettő ötcsillagos termék.

