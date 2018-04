A kopasz istengyilkosnak sokáig kell bírnia a hideget

Április 20-án jelenik meg Európában a God of War, a legendás PlayStationös videojáték-sorozat legújabb része, amiben a görög mitológia szinte összes istenét lemészároló Kratos ezúttal a skandináv mitológia lényeivel kerül összetűzésbe a fagyos északon. Egy hónappal ezelőtt már volt lehetőségünk kipróbálni a játék első óráját, amiről részletes cikkben számoltunk be, de most az is kiderült, hogy a sorozat nem csak rövid kitérőt tervez az új környezetben, hiszen a következő rész is a skandináv világban fog játszódni.

Vajon milyen apa lesz egy bosszúszomjas gyilkosból? Kipróbáltuk az új God of War-játékot, ami úgy nyújt rengeteg újdonságot, hogy közben abszolút hű marad a széria sikerét biztosító gyökerekhez.

Ezt a sokat mondó információt a játékot fejlesztő Sony Santa Monica Studio egyik tagja, Aaron Kaufman árulta el a Finder.com ausztrál portálnak. Azt persze már eddig is sejteni lehetett, hogy egy újabb trilógiát kapunk Kratos (és a fia) főszereplésével, és Kaufman az interjúban nemcsak azt erősítette meg, hogy lesz folytatás, de azt is, hogy maradunk a skandináv mitológiánál, mi pedig ehhez csak azt tennénk hozzá, hogy az a legvalószínűbb, hogy az egész trilógia ebben a környezetben fog játszódni.

A kizárólag PlayStation 4-re megjelenő, magyar feliratos God of War már megérkezett a szerkesztőségünkbe, így hamarosan részletes tesztben tudunk beszámolni a Sony egyik legsikeresebb sorozatának új részéről, amiben már egy kifejezetten idős Kratos irányítása a feladatunk. Hősünk ugyanakkor már nincs egyedül, hiszen a fia társaságában és hathatós közreműködésével kell majd keresztülverekedni magunkat a húsz óránál is több szórakozást ígérő programban.