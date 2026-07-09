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Szórakozás

ByeAlex elárulta, mit mondott neki Bonnie Tyler az Eurovíziós Dalfesztiválon

ByeAlex és Bonnie Tyler a 2013-mas Eurovíziós Dalfesztiválon.
Jörg Carstensen / picture alliance via Getty Images és Ragnar Singsaas / Getty Images
ByeAlex és Bonnie Tyler a 2013-mas Eurovíziós Dalfesztiválon.
admin Csontos Kata
2026. 07. 09. 16:01
ByeAlex és Bonnie Tyler a 2013-mas Eurovíziós Dalfesztiválon.
Jörg Carstensen / picture alliance via Getty Images és Ragnar Singsaas / Getty Images
ByeAlex és Bonnie Tyler a 2013-mas Eurovíziós Dalfesztiválon.
Az énekesnő halála után idézte fel hihetetlen találkozásuk történetét.

ByeAlex egy személyes emléket osztott meg Bonnie Tylerről, miután híre ment, hogy a walesi énekesnő 75 éves korában elhunyt. A magyar énekes 2013-ban, Kedvesem című dalával képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, abban az évben, amikor Tyler az Egyesült Királyság indulója volt – ekkor történt meg az eset, amelyről ByeAlex most Facebookon beszámolt.

„az aznapi élő előtt még mindenkinek volt egy nagy főpróbája, a végén egy közös felvonulással is, aztán, rohantunk el az öltözőkbe, hogy készüljünk az esti éles adásra is. (én mondjuk akkor sapka, szemüveg, és szakáll mögé rejtőztem, hogy ne vegyenek észre, szóval, én kb. telefont nyomkodtam a backstageben estig.)” – vezette fel a sztorit az énekes, majd így folytatta:

tehát, rohantunk vissza az előadókkal a hosszú folyosókon, amikor megtörtént, hogy a magassarkúban egyensúlyozó bonnie tyler egy nagyot esett előttem.
azonnal a segítségére siettem, megkaroltam, és felsegítettem.
nevetett, megköszönte, majd megkérdezte tőlem, hogy honnan jöttem?
– from hungary… feleltem neki halkan…
megint elnevette magát, majd hirtelen, a jól ismert, rekedtes, jellegzetes hangján azt kezdte el énekelni nekem, hogy:
– YOU ARE MY HERO! – utalva a holding out for a hero c. slágeréből halhatatlanná “i need hero” sorok dallamára.
zavartam nevettem egyet én is magabiztosságot sugározva (gondolom akkor még, teljesen hiteltelenül), aztán összekarolva sétáltunk vissza a backstagebe…

„hihetetlen, hogy ez megtörtént velem” – jegyezte meg ByeAlex, aki bejegyzését ezzel zárta: „egy legenda ment el, de a hangja mindig itt marad nekünk.”

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Bonnie Tyler utolsó fellépéséről alábbi cikkünkben írtunk:

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