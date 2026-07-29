Thuróczy Szabolccsal és Zacher Gáborral készül film bongor új lemezéhez

Legújabb lemezéhez készített filmet Berta Csongor, azaz bongor. Az előadó Extázis című konceptalbuma 2025-ben jelent meg, azóta platinalemezzé vált, és Fonogram-díjat is kapott. A lemez sikere nem véletlen: a dalok őszintén és nyíltan mesélnek a függőség nyomorúságáról, az abból való kilábalás nehézségeiről és lehetőségeiről, családi örökségről, a szülőkkel való kibogozhatatlan kapcsolatokról és a szülővé válás bizonytalanságairól. 2026 őszére film készül belőle: az Extázis Uncut film az album szellemiségét követve az előadó addikcióval és traumáival való küzdelmét mutatja meg egy éteri terápiás ülés keretein belül. A filmet K. Kovács Ákos és Ipacs Gergely jegyzi rendezőként.

Szerintem egy előadó életének az egyik legmagasabb pontja, ha film készül róla. Nagyon hálás vagyok, de egyben zavarba ejtő is, hogy ez most megtörténik velem. Színésznek tanultam, és mindig vágytam rá, hogy filmben szerepelhessek, de nem gondoltam, hogy az első ilyen egyből egy mozifilm lesz, ami rólam szól, és a zenéim inspirálják. Nagyon sokat jelentenek azok a visszajelzések, amik az Extázis album kapcsán érkeznek, hogy mennyi embernek segít ez elindulni az úton vagy akár kitartani a józanság elhatározása mellett. Ezzel a filmmel nemcsak egy vizualizálás készül a lemezhez, hanem egy tartalmi kiegészítés is. Ez egy többrétegű történet, amiben még inkább láthatóvá válik, hogy mi van a küzdelmek mögött, milyen kihívásaim voltak. Ezek mind aláhúzzák vagy kiegészítik a dalszövegeket, így bízom benne, hogy az eddigi hallgatók mellett azoknak is érdekes, és esetleg segítség is lesz, akik korábban nem ismerték az albumot

– idézi a közlemény a zenészt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Extázis Uncut (@extazis_uncut_film) által megosztott bejegyzés

A mozikba kerülő alkotás egy a hazai filmgyártásban egyedinek számító albumfilm, amelyben az Extázis lemez dalai adják a történet gerincét, amit valóságos és fikciós elemek színesítenek. A dokujelenetek egy része bongor szülővárosában, Szabadkán forgott, de megjelennek benne budapesti életképek és a családjához kapcsolódó jelenetek is. A fikciós részek pedig végigkövetik a dalokon is átívelő terápiás ülést.

Kezdetben néhány dalhoz akartunk klipet készíteni, de hiába próbáltuk, Csongorral közösen, képtelenek voltunk részekre bontani ezt a nagyon kompakt, fájdalmasan szép anyagot. Ekkor jutott eszembe, hogy film legyen belőle, és így csatlakozott Ipacs Gergő, aki tőlünk függetlenül jutott arra a gondolatra, hogy az Extázis albumot mozivászonra kell vinni

– mondja K. Kovács Ákos.

A konceptalbum önmagában is ritka műfaj, és már a kezdetektől az volt a célunk, hogy a filmmel is hasonlóan egyedit alkossunk, feldolgozva a lemez teljes anyagát, ráadásul mozivászonra tervezve, 5.1-es hangzással. Kezdetben nem voltunk biztosak benne, hogy ez meg tud valósulni, de végül mégis. Köszönhető ez az elképesztően profi és lelkes alkotóknak, szakmai szívességeknek és a támogatóknak, mint a zenei jogtulajdonos Magneoton vagy a fikciós részek fő helyszínéül szolgáló kőbányai S1, ami megadta a film izgalmas vizuális világát és atmoszféráját

– tette hozzá Ipacs Gergő.

„A film nemcsak formátumában lesz egyedi, hanem talán abban is, hogy egyszerre sok különböző generációnak képes mesélni. Az Apa című számhoz készült jelenetek egészen mélyen vájnak a szülő-gyerek kapcsolatokba, és tekintve, hogy Magyarországon sajnos sokan küzdenek alkoholproblémákkal, sokan találhatnak a filmben olyan történetet, érzést vagy helyzetet, amelyhez kapcsolódni tudnak” – egészíti ki K. Kovács, hozzátéve, hogy az alkotás nem függőségmegelőzési céllal készül, de őszintesége miatt lehet ilyen hatása.

A film ősztől látható a mozikban, főszereplője természetesen az énekes, aki mellett feltűnik felesége, Cseri Hanna, valamint olyan ismert szereplők, mint Hámori Gabriella, Thuróczy Szabolcs, Sisi, Gege, Zacher Gábor, Simon Zoltán, Kerekes Éva és Znamenák István.

Bongor szeptember 9-én adja karrierje első önálló koncertjét a Budapest Parkban. Az előadóval decemberben lapunk is beszélgetett az új albumról, függőségről és a gyerekvállalásról: