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Szórakozás

Bonnie Tyler legismertebb dala a megjelenésekor nem volt túl felkapott, de Hollywood aztán megmentette

Suzie Gibbons / Redferns
admin Besenyei Balázs
2026. 07. 09. 11:51
Suzie Gibbons / Redferns

Szerda éjjel, 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, eredeti nevén Gaynor Hopkins – adta hírül a BBC. A hírt az énekesnő családja jelentette be csütörtökön.

Az énekesnő legfontosabb dala kétségtelenül a Holding Out for a Hero volt a Total Eclipse of the Heart mellett. Előbbi valójában sosem kapta meg azt a megbecsülést vagy figyelmet a megjelenése után, mint amit gondolunk.

A Holding Out for a Hero csak a 34. helyet érte el a Billboard Hot 100-on megjelenése után 1984-ben. De a filmeknek és tévéműsoroknak köszönhetően figyelemre méltó második életet kapott.

Először a Footloose című film betétdalaként kapott nagy népszerűséget, majd a Shrek 2, a Glee című sorozat és a Super Mario Bros.: A film adott még nagyobb lökést neki néhány éve.

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Meghalt Bonnie Tyler
Az énekesnő 75 éves volt.
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