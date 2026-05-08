Nem jutott napágy a Görögországban nyaraló turistának, kártérítést kapott az utazásszervezőtől

Hiába kelt minden reggel hajnalban, egy német turista mégsem tudott napágyhoz jutni egy görögországi családi nyaralás során. A férfi végül bíróságra vitte az ügyet – és nyert is: közel ezer eurós kártérítést ítéltek meg számára az utazásszervezővel szemben.

Hajnalban keltek, mégsem jutott napágy

A BBC beszámolója szerint a német férfi 2024-ben utazott Görögországba feleségével és két gyermekével, a nyaralás teljes költsége meghaladta a 7100 eurót, ami mai árfolyamon több mint 2,5 millió forintnak felel meg.

A család Kosz szigetén szállt meg, ahol azonban gyorsan szembesültek azzal, hogy a medence melletti napágyakat más vendégek már kora hajnalban lefoglalták törölközőkkel.

A turista szerint hiába keltek reggel 6 órakor, rendszeresen nem maradt számukra szabad hely. Elmondása alapján naponta körülbelül 20 percet töltött azzal, hogy használható napágyat keressen, miközben a gyerekeknek időnként a földön kellett pihenniük.

Az utazásszervezőt perelte be a turista

A férfi az utazásszervező felelősségét vitatta, arra hivatkozva, hogy az üdülőhelyen hivatalosan tiltották a napágyak törölközős lefoglalását, a szabályokat azonban nem tartatták be.

Szerinte az utazási iroda nem biztosította a megfelelő szervezési feltételeket, így a szolgáltatás nem felelt meg az elvárható színvonalnak.

A bíróság a turista javára döntött

A hannoveri járásbíróság végül a turista oldalára állt. Bár az utazásszervező korábban 350 eurót – 124 ezer forintot – már visszatérített, a bírák ezt nem tartották elegendőnek.

A bíróság további 986 euró – közel 350 ezer forint – kártérítést ítélt meg, azzal az indokkal, hogy az utazásszervező köteles biztosítani a „észszerű használati feltételeket” a szolgáltatások igénybevételéhez.

A törölközővel való napágyfoglalás egyébként nemcsak a pórul járt vendégeket szokta felbosszantani, hanem a szállodák dolgozóit is. A szintén Görögországhoz tartozó Zákinthosz szigetén például tavaly nyáron voltak olyan idénymunkásak, akik bosszút is álltak emiatt.

A „napágyháború” visszatérő probléma a nyaralóhelyeken

A jelenség nem egyedi: a népszerű üdülőhelyeken évek óta gondot jelent a napágyak korai lefoglalása. A BBC korábbi beszámolói szerint Tenerifén egyes vendégek már éjszaka elfoglalják a helyeket, hogy másnap biztosan a medence mellett pihenhessenek.

Spanyolország több régiójában már pénzbírságot is kiszabhatnak a szabálytalan napágyfoglalásért, amely akár 250 eurós –89 ezer forintos – büntetést is jelenthet.

A mostani döntés akár precedensértékű is lehet hasonló ügyekben, ahol a szolgáltatás minősége a turisták szerint jelentősen romlik a szervezetlen napágyhasználat miatt.