Üvöltözésig fajult a napozóágyért folyó harc egy spanyol üdülőhelyen

Ismét balhé lett egy lefoglalt napozóágy miatt, most egy tenerifei üdülőhelyen zavarták meg a turisták nyugalmát, miután valaki ráfeküdt egy más által már lefoglalt ágyra – írja a The Sun. Egy dühös nő ordibálni kezdett a nyaralókkal, mert állítása szerint „ellopták” a napozóágyát, pedig ő „rátette a törölközőjét”. A jelenetről videó is készült.



Ebben látható, hogy a piros felsőt viselő nő teljesen kikelve magából üvöltözik a többi turistával, később viszont kiszúr valakit a vízben, aki szerinte elfoglalta a helyét. Kezében a törölközőjével odament hozzá, majd szintén ordibálva kérdőre vonta, majd dühösen elhagyta a helyszínt.

Ő még jól járt, júliusban bosszút álltak egy hotel dolgozói Zákinthoszon, amiért a nyaralók lefoglalták a törülközőikkel a napágyakat. A napozóágy akkora érték, hogy augusztus elején egy brit turista nem is értette, miért hagyták szabadon a fekhelyeket a mallorcai Palma városában.