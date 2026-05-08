Lezárult a nyomozás: a rendőrség bejelentette Dudás Miki halálának okát

A Budapesti Rendőr-főkapitányság péntek délelőtti sajtótájékoztatóján ismertette, mi okozta Dudás Miki halálát. A 34 éves világbajnok kajakozó holttestére január 5-én, otthonában találtak rá.

A halálesettel összefüggésben a rendőrség először azt közölte, hogy nem merült fel idegenkezűség és bűncselekmény gyanúja, és közigazgatási hatósági eljárást indítottak az ügyben. Másnap viszont tudatták, hogy

a soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható.

A BRFK Életvédelmi Osztálya ezért január 6-án halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, amelynek feladata, hogy tisztázza a sérülések keletkezésének körülményeit.

Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett márciusban úgy nyilatkozott: nem tudja, hogy halad a nyomozás, továbbra is rengeteg a kérdőjel.

A néhai sportolót január 30-án temették el.

Dudás Miki halálának oka

Csécsi Soma, a BRFK szóvivője május 8-án ismertette a nyomozás eredményeit.

„A nyomozás során, amely minden részletre kiterjedt, számos nyomozati cselekményt végeztek el kollégáim, többek között tanúkat hallgattak ki. Több szemlét is végrehajtottunk az eljárás során, mobiltelefon-adatokat, cellainformációkat és térfigyelő kamerák felvételeit elemeztük, bejelentéseket is megvizsgáltunk, és több szakértőt is kirendeltünk, többek között orvos- és toxikológiai szakértőt” – mondta el a szóvivő.

A nyomozás során olyan információ, adat, tény nem merült fel, hogy a férfit halála előtt bántalmazták volna, halálát idegenkezűség okozta volna. A nyomozás azt állapította meg, különös tekintettel az igazságügyi orvos- és toxikológiai szakvéleményre, hogy a férfi halálát egy balesetszerű esés okozhatta, ezért a Budapesti Rendőr-főkapitányság a nyomozást 2026. május 6-án lezárta.