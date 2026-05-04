Tíz év után visszatér korábbi klubjához a Szegedről távozó kézis

2026. 05. 04. 21:17
Bodó Richárd 140-szeres válogatott kézilabdázó szeptembertől újra a Magyar Kupa-ezüstérmes, Európa Kupa-döntős MOL Tatabánya KC-ben játszik majd.

A 33 éves balátlövő Tatabányára igazolásáról a klub Facebook-oldala számolt be hétfőn hozzátéve, hogy Bodó tíz év szünet után szerepel majd újra a klub színeiben.

Amint a bejegyzésben emlékeztettek, az OTP Bank-Pick Szegedtől nyáron távozó játékos 2011 és 2016 között Tatabányán pallérozódott, onnan szerződött a Tisza-partiakhoz, hogy az elmúlt tíz esztendőben „a hazai és nemzetközi élmezőny meghatározó játékosává” váljon.

Visszatérésével egy tapasztalt, nemzetközi szinten is bizonyított játékossal bővül a keretünk

– írta a Tatabánya KC.

Sérülés miatt nem játszhat már az idényben

Bodó szerződésének közös megegyezéssel történő felbontásáról másfél hete számolt be a Szeged. A válogatott kézilabdázó térdsérülés miatt a Magyar Kupa négyes döntőjében nem léphetett pályára és a bajnoki szezonból hátralévő mérkőzéseket, illetve a magyarok májusi világbajnoki selejtezőit is ki kell hagynia.

A balátlövő szegedi színekben háromszor nyert bajnokságot és kétszer Magyar Kupát, így a klub legeredményesebb játékosai közé tartozik. Tíz év alatt 1399 gólt szerzett, a Bajnokok Ligájában 366 alkalommal talált a hálóba, ezzel a szegedi örökranglista negyedik helyét foglalja el.

