szinetár dóramakranczi zalána felszín alatt
Szórakozás

„Volt, hogy túllőttem a célon” – nem indult könnyen Makranczi Zalán kapcsolata Szinetár Dóra gyerekeivel

Szinetár Dóra és Makranczi Zalán
Varga Jennifer / 24.hu
admin Csontos Kata
2026. 05. 04. 20:47
Szinetár Dóra és Makranczi Zalán
Varga Jennifer / 24.hu
A színésznő kislánya kezdetben durván próbára tette édesanyja új párját.

Szinetár Dóra és Makranczi Zalán A felszín alatt hétfői adásának vendégeiként egyebek mellett arról meséltek, annak idején hogyan indult a színész és a színésznő gyerekeinek kapcsolata. Mint ismert, Szinetárnak első férjétől egy fia, második férjétől egy lánya született, Zorka – utóbbi még csak négy és fél éves volt, amikor Makranczi belépett a család életébe.

Nem akart apjuk helyett apjuk lenni

„Nekem természetesen nem az volt az első, hogy »helló, sziasztok, megjött az új apuci«… Az ember ilyenkor nem így kezd, hanem próbáltam tisztázni, hogy én most itt vagyok és segítek mindenben. Amikor gyereknevelésről volt szó a legelején, ha bármi problémába ütköztem, akkor egyből mondtam a Dórinak, hogy ezt nem nekem kell megoldani” – idézi az nlc Makranczi Zalánt, aki nem érezte magát kompetensnek abban, hogy beleavatkozzon egy gyermeki hiszti lefolyásába, ezt inkább kedvesére hagyta. Idővel aztán olyan témák is felmerültek, amikkel kapcsolatban a színésznő megkérte párját, beszélje meg ő azt a fiával.

Soha nem akartam azt mutatni feléjük, hogy én vagyok az új apukájuk… Próbáltam mindig tiszteletben tartani – különösen, mert nekem is van egy kisfiam –, hogy nekik is van édesapjuk

– mondta el Makranczi Zalán.

A színész arról is beszélt, hogy egy pótapukának sosem lesz ugyanolyan a kapcsolata a gyerekekkel, mint egy édesapának.

Minden helyzetben érezni kell, hogy meddig lehet elmenni. Volt csomószor, hogy túllőttem a célon. Olyankor mindig rám is szólt, hogy szerintem ezt most ne, mert ez túlment. Tudomásul vettem és elraktároztam magamban, hogy ebben a témában éppen itt van a határ.

Szinetár Dóra kislánya hadat üzent Makranczi Zalánt

Szinetár Dóra is elmesélte, ő hogyan élte meg a kapcsolatuk elejét.

A lányom négy és fél éves volt, amikor mi összekerültünk. Volt egy fél év, amit senkinek nem kívánok, amit a Zalán végigcsinált vele, mert a Zorka ki akarta nyírni. De az a klasszikus! Amikor egy hollywoodi vígjátékban egy kislány ki akarja csinálni a frissen érkező betolakodót. Ott minden volt… Nagyon szerelmes voltam, de attól külön szerelmes lettem belé, ahogy ő azt végtelen, birkatürelemmel végigcsinálta egy zokszó nélkül, és kivárta, hogy egyszer csak saját magától a Zorka átbillent és lett köztük egy ilyen elképesztő szeretet.

A színésznő azt is elmesélte, hogy bár lánya a keresztnevén szólítja a mostoháját, amikor róla beszél, a plusz apukájaként hivatkozik rá. „Mert hogy neki van apukája, de van egy plusz apukája. Ő onnantól kezdve úgy gondolta, hogy még jobb helyzete van, mert neki nemcsak egy van, hanem még egy ilyen plusz, akire számíthat. Az egy nagyon szép történet volt” – osztotta meg Szinetár Dóra.

A páros 2015-ben házasodott meg, két évre rá született meg közös gyerekük, Benjámin.

A színésznő nemrég felköszöntötte lánya édesapját:

Kapcsolódó
Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra
Szinetár Dóra régi családi fotóval köszöntötte fel volt férjét, Bereczki Zoltánt az 50. születésnapján
Közös lányuk még egészen kisgyerek a közzétett képeken.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Majka elmondta, mit gondol arról, hogy Tóth Gabi és Curtis helyét mások veszik át a Megasztárban
Rubint Réka élő adásban vette le fejkendőjét, megmutatva, mennyit nőtt a haja
Hajós András úgy véli, annak idején Ráthonyi-Palácsik Tímea miatt rúgták ki a TV2-ből
„Orvosi rendelők várójában töltöm a szabadidőmet” – Friderikusz Sándor szinte hetente jár vérvételre
Így kezdte egyre tudatosabban használni a médiát a brit királyi család, amelynek Fülöp volt az agytrösztje
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik