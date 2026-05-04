„Volt, hogy túllőttem a célon” – nem indult könnyen Makranczi Zalán kapcsolata Szinetár Dóra gyerekeivel

Szinetár Dóra és Makranczi Zalán A felszín alatt hétfői adásának vendégeiként egyebek mellett arról meséltek, annak idején hogyan indult a színész és a színésznő gyerekeinek kapcsolata. Mint ismert, Szinetárnak első férjétől egy fia, második férjétől egy lánya született, Zorka – utóbbi még csak négy és fél éves volt, amikor Makranczi belépett a család életébe.

Nem akart apjuk helyett apjuk lenni

„Nekem természetesen nem az volt az első, hogy »helló, sziasztok, megjött az új apuci«… Az ember ilyenkor nem így kezd, hanem próbáltam tisztázni, hogy én most itt vagyok és segítek mindenben. Amikor gyereknevelésről volt szó a legelején, ha bármi problémába ütköztem, akkor egyből mondtam a Dórinak, hogy ezt nem nekem kell megoldani” – idézi az nlc Makranczi Zalánt, aki nem érezte magát kompetensnek abban, hogy beleavatkozzon egy gyermeki hiszti lefolyásába, ezt inkább kedvesére hagyta. Idővel aztán olyan témák is felmerültek, amikkel kapcsolatban a színésznő megkérte párját, beszélje meg ő azt a fiával.

Soha nem akartam azt mutatni feléjük, hogy én vagyok az új apukájuk… Próbáltam mindig tiszteletben tartani – különösen, mert nekem is van egy kisfiam –, hogy nekik is van édesapjuk

– mondta el Makranczi Zalán.

A színész arról is beszélt, hogy egy pótapukának sosem lesz ugyanolyan a kapcsolata a gyerekekkel, mint egy édesapának.

Minden helyzetben érezni kell, hogy meddig lehet elmenni. Volt csomószor, hogy túllőttem a célon. Olyankor mindig rám is szólt, hogy szerintem ezt most ne, mert ez túlment. Tudomásul vettem és elraktároztam magamban, hogy ebben a témában éppen itt van a határ.

Szinetár Dóra kislánya hadat üzent Makranczi Zalánt

Szinetár Dóra is elmesélte, ő hogyan élte meg a kapcsolatuk elejét.

A lányom négy és fél éves volt, amikor mi összekerültünk. Volt egy fél év, amit senkinek nem kívánok, amit a Zalán végigcsinált vele, mert a Zorka ki akarta nyírni. De az a klasszikus! Amikor egy hollywoodi vígjátékban egy kislány ki akarja csinálni a frissen érkező betolakodót. Ott minden volt… Nagyon szerelmes voltam, de attól külön szerelmes lettem belé, ahogy ő azt végtelen, birkatürelemmel végigcsinálta egy zokszó nélkül, és kivárta, hogy egyszer csak saját magától a Zorka átbillent és lett köztük egy ilyen elképesztő szeretet.

A színésznő azt is elmesélte, hogy bár lánya a keresztnevén szólítja a mostoháját, amikor róla beszél, a plusz apukájaként hivatkozik rá. „Mert hogy neki van apukája, de van egy plusz apukája. Ő onnantól kezdve úgy gondolta, hogy még jobb helyzete van, mert neki nemcsak egy van, hanem még egy ilyen plusz, akire számíthat. Az egy nagyon szép történet volt” – osztotta meg Szinetár Dóra.

A páros 2015-ben házasodott meg, két évre rá született meg közös gyerekük, Benjámin.

