Magyar Péter kivizsgáltatja az NKA-pályázatokat és ha kell, feljelentést tesznek

Magyar Péter
Mohos Márton / 24.hu
Ürmös Dániel
2026. 05. 04. 21:05
Magyar Péter
Mohos Márton / 24.hu
Magyar Péter ígéretet tett: kivizsgálják az NKA-s támogatásokat és ha szükséges, feljelentést tesznek majd.

A Tisza kormány egyik feladata lesz az Nemzeti Kulturális Alaphoz (NKA) kötődő juttatások kivizsgálása, és ha szükséges, feljelentéseket is tesznek – nyilatkozta Magyar Péter az RTL Híradónak a közvéleményt napok óta foglalkoztató NKA-üggyel kapcsolatban. A hamarosan hivatalba lépő miniszterelnököt nem nyugtatták meg Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter szavai afelől, hogy nem történt bűncselekmény vagy a pénzek jogellenes felhasználása.

Az NKA körüli botrányban titokban osztottak ki tízmilliárdokat Fideszhez köthető szervezetek és egyesülete részére, kulturális támogatás címén. A keretből Rétvári Bencéhez köthető alapítványoknak is jutott, de egy olyan cég is részesült támogatásban, melynek tulajdonosa, Párkai Dániel, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány egyik alapítója – minden jel szerint az ő lakásában lakik a hazájában körözött, volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes, Marcin Romanowski. De a közpénzből jutott a Bajnokok Ligája himnuszának népzenei feldolgozására is potom 17 milló forint.

A hírek megjelenése után lemondott az NKA alelnöki pozíciójáról Bús Balázs, valamint NKA bizottsági tagságáról Baán László, Both Miklós és Vidnyánszky Attila is.

