Tóth Andi és Valkusz Milán nem lesznek mentorok az idei X-Faktorban

Valkusz Milán az X-Faktor utóbbi két évadában volt mentor, egyik versenyzője, Fehér Krisztián megnyerte az RTL-es tehetségkutatót. A VALMAR énekese 2026-ban már nem szerepel majd a műsorban erről a Fókuszban mesélt.

Jelenleg itt vagyok Barcelonában, hamarosan viszont hazatérek, de sajnos az X-Faktor idei mentorgárdájában nem fogok szerepelni. A mentortársaimnak, az egész szerkesztőségnek és a versenyzőknek a legjobbat kívánom! Kívánom, hogy csináljanak hibátlan dalokat, és tartsanak össze, ne vitatkozzanak!

Hozzátette, hiányozni fog neki a műsor és a versenyzői, a mentorkodás és a tehetséggondozás, de úgy érzi, most saját együttesét kell a fókuszba helyeznie, és újult erővel visszatérni a zeneiparba.

Ennek fényében idén sokat fogunk ülni a stúdióban Petivel (Marics Peti, a VALMAR másik tagja – a szerk.) és az új projekttel, amit úgy hívnak, hogy Lucid. Ez egy ilyen zongorás-vokális-performanszos DJ-formáció, amire már gyártottunk zenéket, és alig várjuk, hogy ezeket hallhassátok.

Nem csak Valkusz, Tóth is otthagyja a mentorszéket

Tavaly Belano,Tóth Andi mentoráltja nyerte az X-Faktort. Az énekesnő úgy gondolja,

a csúcson kell abbahagyni, így 2026-ban már nem lesz mentor ő sem.

Az énekléstől évekkel ezelőtt visszavonult előadó márciusban egyébként bejelentette, hogy hamarosan új dallal jelentkezik.

Majka és Gáspár Laci sorsáról egyelőre nem mondott semmit az RTL, az új mentorok kiltéről a csütörtöki Fókuszban rántják majd le a leplet.