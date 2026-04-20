Molnár Áron a fideszes propagandistáknak: Hogy meritek azt mondani, hogy folytatjátok? Mit? A hazudozást?

A minap Curtis nyaralós fotóján húzta föl magát Molnár Áron, aki már egy Instagram-történetben belengette, szedi össze a gondolatait, hogy írjon a fideszes propagandistákról valamit. Ezt végül megtette vasárnap este:

Sokat gondolkozom azon, hogy van merszük megszólalni a Megafonos propagandistáknak, a fideszes celebeknek, politikusoknak a választások után azzal a címszóval, hogy “folytatjuk”, vagy úgy egyáltalán, azon kívül, hogy “bocsánat”, ami ugye nem hangzott el. Csak eddig 3 privát üzenet futott be hozzám a választások után, hogy a Fidesz veresége után öngyilkosok lettek idősebb fideszes honfitársaink, mert azt hitték, hogy a Tisza Párt győzelme miatt most jön a háború, és az unokáikat be fogják sorozni, és ezt nem akarták megvárni. Ez számomra a leváltott rendszer és működtetőinek jóvátehetetlen bűne. Ezek a fideszes magyar emberek elhitték a fideszes celebek, propagandisták, politikusok háborúval riogató, félelemkeltő, szorongást okozó hazugságait.

A színész-aktivista szerint történelmi szégyen, hogy ennyi közpénzből mennyi hazugságot generált a Fidesz. Majd szólt a propagandistákhoz is:

Ti, akik ezt okoztátok, hogy van merszetek megszólalni? Hogy gondolhatjátok azt, hogy ennek nem lesz következménye? Hogy meritek azt mondani, hogy folytatjátok? Mit? A hazudozást? Elmentek ezekhez a családokhoz bocsánatot kérni személyesen és elmondani az igazat, hogy becsaptátok őket? Hogy igazából ez nem is a ti véleményetek volt hanem a Fidesz kampánystratégiájának része? Elmondjátok majd, hogy az ő haláluk a ti lelketeken szárad? A Megafon, a Patrióta, a Tv2, HírTv, a fideszes megyei lapok, influenszerek, celebek, “szakértők”, fideszes politikusok lelkén?

Végezetül arra kérte a tartalomgyártókat, hogy ne folytassák, amit akarnak.

Nézzetek inkább magatokba, aztán nézzetek szét, hogy mit okoztatok és a legnagyobb szégyen közepette várjátok azt, hogy a törvény keze lesújtson rátok. Ha tovább beszéltek, ha tovább hazudtok, ha tovább gyártjátok a tartalmaitokat, az azt jelenti, hogy továbbra is semmibe veszitek a magyar emberek élethez és biztonsághoz való jogát. Szégyen és csend. Ez a két szó, ami innentől kezdve az életeteket végig kell kísérje. És akkor még olcsón megúsztátok. Isten irgalmazzon a lelketeknek.