curtismolnár áron
Szórakozás

Molnár Áron Curtis nyaralós fotója láttán: „Nagyon érik, hogy leírjam a celebek valódi felelősségét ebben a kampányban”

Szajki Bálint / 24.hu és Varga Jennifer / 24.hu
admin Grósz Petra
2026. 04. 19. 08:44
Szajki Bálint / 24.hu és Varga Jennifer / 24.hu

Curtis a minap a kolumbiai Medellínből posztolt fotót a közösségi oldalára, amint épp egy medence mellett pihen. A képpel Molnár Áron is találkozott, aki a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében osztotta meg a fideszes rendezvényeken rendszeresen fellépő, jobboldaliságát nyíltan vállaló rapper posztját, a következőket fűzve hozzá:

Miután a kormányváltás után töröltél minden fideszes, hazug tartalmat a mi pénzünkből, kis pihi, a mi pénzünkből… tökéletes. Nagyon érik, hogy leírjam a celebek valódi felelősségét ebben a kampányban

fogalmazott a színész-aktivista, aki ma estére ígért bejegyzést a témában.

Köszönöm, hogy ezt katalizáltad, Curtis.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

curtis4ker (@curtis4ker) által megosztott bejegyzés

Nem szünetelteti a közügyekkel kapcsolatos tartalomgyártást

Molnár Áron a választásokat megelőző években is sűrűn felszólalt közügyeket érintő kérdésekben, és bár azt ígérte magának, hogy április 12-e után pihenni fog, úgy döntött, folytatja a tőle megszokott tartalmak posztolását. Ennek miértjéről a minap írt a közösségi oldalán:

ByeAlex szerint rosszul döntött a Fidesz

Curtis neve nemrég ByeAlex interjújában is szóba került, amit a Telexnek adott az énekes. Utóbbi a beszélgetés során megjegyezte, hogy szerinte a Fidesz azzal is a saját koporsójába ütötte a szöget, hogy olyan előadókat használt a kampányában, mint Curtis vagy Dopeman.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Egy éve ilyenkor: tíz métert zuhant a menekülő hűtlen férj
Palvin Barbi férje fegyvert fogott egy feltételezett betörőre
A választás utáni héten minden lottón elvitték a főnyereményt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik