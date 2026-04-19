Molnár Áron Curtis nyaralós fotója láttán: „Nagyon érik, hogy leírjam a celebek valódi felelősségét ebben a kampányban”

Curtis a minap a kolumbiai Medellínből posztolt fotót a közösségi oldalára, amint épp egy medence mellett pihen. A képpel Molnár Áron is találkozott, aki a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében osztotta meg a fideszes rendezvényeken rendszeresen fellépő, jobboldaliságát nyíltan vállaló rapper posztját, a következőket fűzve hozzá:

Miután a kormányváltás után töröltél minden fideszes, hazug tartalmat a mi pénzünkből, kis pihi, a mi pénzünkből… tökéletes. Nagyon érik, hogy leírjam a celebek valódi felelősségét ebben a kampányban

– fogalmazott a színész-aktivista, aki ma estére ígért bejegyzést a témában.

Köszönöm, hogy ezt katalizáltad, Curtis.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon curtis4ker (@curtis4ker) által megosztott bejegyzés

Nem szünetelteti a közügyekkel kapcsolatos tartalomgyártást

Molnár Áron a választásokat megelőző években is sűrűn felszólalt közügyeket érintő kérdésekben, és bár azt ígérte magának, hogy április 12-e után pihenni fog, úgy döntött, folytatja a tőle megszokott tartalmak posztolását. Ennek miértjéről a minap írt a közösségi oldalán:

ByeAlex szerint rosszul döntött a Fidesz

Curtis neve nemrég ByeAlex interjújában is szóba került, amit a Telexnek adott az énekes. Utóbbi a beszélgetés során megjegyezte, hogy szerinte a Fidesz azzal is a saját koporsójába ütötte a szöget, hogy olyan előadókat használt a kampányában, mint Curtis vagy Dopeman.