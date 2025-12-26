Gönczi Gábor, a Tények műsorvezetője: A Tisza pártcsaládja könnyen fegyveres konfliktusba sodorhat minket

Nagy baj lenne, ha a Tisza Párt kerülne hatalomra, hiszen ők Európában egy olyan pártcsalád tagjai, akik nem ismerték fel a háborúhoz vezető folyamatok veszélyeit, és az Unióval együtt könnyen Magyarországot is belesodorhatják a fegyveres konfliktusba. Mindeközben pedig a megszorításokban és az adóemelésben hisznek, amit már számos szakértőjük egyértelművé tett a nyilatkozatában

– ezt mondta a Borsnak Gönczi Gábor, a Tények műsorvezetője, illetve a Gazdálkodj okosan DPK egyik alapítója – többi között a miniszterelnök pozícióban tartását megcélzó Szabó Zsófi tagja még ennek a körnek.

Ahogy a korábbi években, úgy idén is interjút készíthetett Orbán Viktorral Gönczi. Erről így nyilatkozott:

Ez már több éves hagyomány, természetesen nagy megtiszteltetés, hogy miniszterelnök úr minket és engem választ az évet lezáró és összegző beszélgetéséhez. Ráadásul ilyen háborús időkben különösen nagy jelentősége van annak, hogy megértsük az összefüggéseket. Senki sem szeretne háborút, de sokan nem tudják, milyen folyamatok vezetnek el ahhoz, hogy akaratunkon kívül mégis belekeveredjünk. Miniszterelnök úr világosan levezette, miért az a helyes út, amit a jelenlegi kormány képvisel.

A Tisza továbbra is cáfolja, hogy adóemeléseket vagy megszorításokat terveznének hatalomra kerülésük esetén.