Schmuck Andor egyik utolsó tévés szereplése is a jótékonykodásról szólt

Szombat este került adásba a tavaly júliusban elhunyt Schmuck Andor egyik utolsó tévés szereplése. A néhai politikus-médiaszereplő a Kincsvadászok VIP-ben tűnt fel, ajándékokat is vitt a stúdióba: mindenki egy, a nevével gravírozott ollót kapott tőle.

Schmuck egy számozott Vasarely-másolattal érkezett a műsorba, amit maga a művész is aláírt. Mint mondta, az alkotás tulajdonosának, egy nyugdíjas hölgynek szeretne segíteni az eladással, aki az Írországban tanuló unokáját szeretné támogatni.

Till Attila érdeklődésére elárulta, hogy 390 ezer forintot szeretne kapni a képért, ő ugyanis ennyit fizetett érte a tulajdonosnak, önszántából.

Ez nagyon nagyvonalú ajánlat volt tőled

– jegyezte meg Kelen Anna, aki szerint egy hasonló szitanyomat árveréseken 150-200 ezer forintokért kelhet el.

A licit végül 180 ezer forintnál állt meg, Nagyházi Lőrinc vehette volna meg a képet, a kereskedő meglepetésére azonban Schmuck Andor nem fogadta el az összeget.

Bevallom férfiasan, kíváncsi voltam, meddig jutunk el. Itt van a papiros arról, hogy én 390 ezer forintért ezt a képet megvettem. Mert tényleg bajban volt a néni, és megvettem tőle. Kíváncsi voltam, hogy állunk ehhez a képhez. […] Tényleg hálás köszönetem, és végezzétek ezt a missziót, mert le a kalappal, ahogy mondani szokták

– búcsúzott a médiaszemélyiség.

Katona Szandra szinte mindennap használja a Schmuck Andortól kapott ajándékát

Dr. Katona Szandra néhány nappal ezelőtt egy interjúban mesélt arról, hogy a forgatás előtt nem ismerte Schmuck Andort, gentlemanstílusáról azonban hallott, és nem is kellett csalódnia a találkozásukkor.

Kíváncsi voltam mindig, hogy ő tényleg ilyen-e a hétköznapokban is, és úgy láttam, igen, ő olyan régi vágású úriember volt. A forgatás előtt már összefutottunk a folyosón, szokásos módján kezet csókolt, de végig tüneményes volt

– mondta a műtárgyszakértő, akinek az otthonában szinte mindennap használatban van az olló, amit a néhai politikus-médiaszereplőtől kapott.

Ahogy szétnyitod az ollót, az egyik oldalába Schmuck Andor van belegravírozva, a másikba pedig mindenkinek a saját neve. Én a konyhában szinte mindennap használom, a múltkor a férjem, amikor mosta el, mondta: »jaj, szegény Andor sincs már köztünk«, megemlékeztünk róla. Mivel tényleg mindennapos használatban van az ajándéka, így én mindennap gondolok rá!

– árulta el nemrég.

Szívügye volt a nyugdíjasok támogatása

Mint ismeretes, Schmuck Andor az elmúlt több mint két évtizedben nagy figyelmet fordított a szépkorúak támogatására: 2004-ben alapította meg a Tisztelet Társasága nevű civil szervezetet, halála előtt pedig minden értékét pénzzé tette, az összeget pedig jótékony célra ajánlotta fel.