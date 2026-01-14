Katona Szandra elárulta, mivel lepte meg Schmuck Andor a kereskedőket a Kincsvadászok VIP forgatásán

Jövő hét szombaton kerül adásba a Kincsvadászok VIP azon epizódja, amelyben a tavaly júliusban elhunyt Scchmuck Andor szerepel. Ez volt az egyik utolsó televíziós forgatás, amint részt vett.

Dr. Katona Szandra, a műtárgy-kereskedő műsor egyik szereplője a Borsnak mesélt arról, milyen volt a találkozás Schmuckkal.

Nem ismertem a forgatás előtt Andort, de természetesen tudtam, ki ő, na meg hallottam a gentleman-stílusáról. Kíváncsi voltam mindig, hogy ő tényleg ilyen-e a hétköznapokban is, és úgy láttam, igen, ő olyan régivágású úriember volt. A forgatás előtt már összefutottunk a folyosón, szokásos módján kezet csókolt, de végig tüneményes volt

– mondta el a műtárgyszakértő.

Schmuck Andor ajándéka a Kincsvadászok kereskedőinek

Mint kiderült, Schmuck ajándékkal is készült a forgatásra.

Mindig nagyon örülünk neki, meghatódunk, ha valaki apró ajándékkal kedveskedik nekünk. Van, aki süteménnyel érkezik, ő ollókkal érkezett, mindenki személyre szólót kapott tőle. Ahogy szétnyitod az ollót, az egyik oldalába Schmuck Andor van bele gravírozva, a másikba pedig mindenkinek a saját neve. Én a konyhában szinte minden nap használom, a múltkor a férjem, amikor mosta el, mondta: »jaj, szegény Andor sincs már köztünk«, megemlékeztünk róla. Mivel tényleg mindennapos használatban van az ajándéka, így én minden nap gondolok rá!

A Kincsvadászok VIP-ben rajta kívül többek között Csepregi Éva, Bay Éva, Oszvald Marika, Erdélyi Mónika és Szécsi Zoltán is láthatók lesznek január 24-től.

Schmuck Andor halála

Schmuck 54 éves korában halt meg, néhány hónappal azután, hogy A Nagy Duettben bejelentette, súlyos betegséggel küzd. A politikus-médiaszemélyiség halála előtt pénzzé tette értékeit, az összeget pedig civil szervezeteknek ajánlotta fel. Augusztus 15-én temették el.

A halálával kapcsolatos hatósági eljárás múlt ősszel fejeződött be. Lapértesülések szerint az eljárás eredményéről csak a legközelebbi hozzátartozót értesítették.