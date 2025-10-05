Galla Miklós: Kiderült, hogy kétszer annyi az adótartozásom, mint hittem. Kérem, segítsetek

Ismét írt a követőinek a nehéz anyagi helyzetbe került Galla Miklós, aki korábban pénzügyi támogatást kért rajongóitól. A humorista új posztjában megköszönte az addigi segítséget, azonban arról számolt be, még többre van szüksége.

Amióta a legutóbbi posztomat írtam, kiderült, hogy kétszer annyi az adótartozásom, mint hittem. Kérem, segítsetek

– írta a Facebookon. Hozzátette: festményeit is hajlandó eladni, az egyikről egy fotót is feltöltött.

Bejegyzésében egyúttal köszönetet mondott Delhusa Gjonnak is, aki véleménye szerint kedves és igaz posztot írt Laár Andrásról és róla.

Az új írás Galla több követőit is felháborította, akik a kommentekben koldulásnak értékelték a segítségkérést, és nehezményezték, hogy a 66 éves – egyébként rossz egészségi állapotú – nyugdíjas humorista miért nem megy el dolgozni.