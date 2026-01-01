galla miklóslaár andrásvidám percekjászkarajenő
Újévi ajándékként most bárki megnézheti Galla Miklós és Laár András estjét

2026. 01. 01. 19:41
Bemutatkozott a Vidám Percek egyórásra vágott verziója.

Novemberben a hazai stand-up comedy egyik legfontosabb arca, Dombóvári Istvánnak köszönhetően újra egy színpadra állt Galla Miklós és Laár András. A Jászkarajenőn valósággá vált est jókora siker lett – írtuk meg korábban, arról azonban eddig szó sem esett, hogy az anyag később online is visszanézhető lesz.

Laár január elsején közzétett Facebook-posztja épp ezért is jött váratlanul, hiszen kiderült, hogy időközben elkészült a Vidám Percek fogyasztható hosszúságúra, közel egyórásra vágott verziója.

Az anyag itt nézhető végig:

A videó leírásából kiderül, hogy néhány jelenet túlzottan felkeverő, így azokat végül kivágták, és csak Galla Miklós Facebook-oldalán lesznek megtekinthetők.

Ezek egyelőre még nem láthatók, Galla Youtube-fiókjában karácsony után feltűnt azonban a Kötöde új felvétele, amit szintén Jászkarajenőn, de még nem az előadás alatt rögzítettek:

