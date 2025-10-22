Galla Miklós: Minden adótartozásomat ki tudtam fizetni, sínen vagyok, maradt pénzem ételre is

Galla Miklós október elején a közösségi oldalán kért segítséget rajongóitól – Laár András példáját követte, utóbbi számára ugyanis három nap alatt 10 milliót dobtak össze a rajongók. Mint kiderült, anyagi nehézségei mellett egészségi problémája is van a humoristának: hónapok óta csuklás gyötri.

Elalvás előtt beveszem az altatókat. Mert máshogy nem tudok aludni. Most is alig aludtam. Négy hónapja csuklom, be akarok kerülni a korházba, hogy megműtsenek. Most is csuklom. Nem segített az élesztő sem, semmi sem. Az orvosok sem tudnak segíteni, voltam én már mindenhol. Most tehát minden problémámat felülírja az, hogy csuklom, ez egy olyan borzalmas állapot, aminek nem látom a végét, ezt szeretném megoldani.

Kiderült, hogy járt egy klinikán, ahol tudtak neki segíteni: felírtak egy gyógyszert, amit csuklás ellen szedhet. „Kiváltottam, és szedem. Újra a régi, energikus Miki vagyok. Újjászülettem.”

A Blikk rákérdezett Gallánál, hogy mi volt a csuklás oka:

Sajnos nem tudják, miért csuklottam állandóan, de a lényeg, hogy a gyógyszer, amit kaptam, működik. Két dalt is elkezdtem felvenni, ami Novai Gábor barátomnak köszönhető, ő fizette ki a stúdiót. Az utómunkálatokat is meg tudjuk csinálni hamarosan, aminek nagyon örülök. De Dombóvári István humorista is megkeresett, hogy fellépést kínáljon nekem az általa vezetett művelődési házban

– ecsetelte az újabb segítségnyújtásokat. Majd kitért arra, hogy mennyi pénzt dobtak össze neki:

A pontos összeget nem tudom megmondani, de érkeztek még adományok és szerencsére minden adótartozásomat ki tudtam fizetni. Most úgy tűnik, sínen vagyok, maradt pénzem ételre és a közüzemi számlákra. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ennyien összefogtak és segítettek nekem. Ahhoz, hogy hosszú távon is egyenesbe kerüljek, még örülnék az adományoknak, de nagy boldogsággal tölt el, hogy egyre több felkérést kapok, mert valójában ez az, amit igazán szeretnék csinálni.