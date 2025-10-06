Laár András küld „kétszázezer forint gyorssegélyt” Galla Miklósnak

laár andrásgalla miklós
Nehéz anyagi helyzetbe került Galla Miklós, ezért követőitől kért segítséget. Azután tett így, hogy Laár Andrásnak hasonló módon sikerült adományokat gyűjtenie.

Galla azóta újra posztolt: kiderült, hogy kétszer annyi az adótartozása, mint hitte, így még inkább szüksége van a segítségre.

Hétfőn újabb fordulat történt az ügyben, amikor Laár András a Borssal megosztotta, hogy szándékában áll segíteni régi barátján és kollégáján, és egy új alapítványt is létrehoz a bajba jutott művészek támogatására.

Küldök neki kétszázezer forint gyorssegélyt, aztán majd meglátjuk, mennyi kell még. Vannak olyan művészek, akik éhen döglöttek már, mert a társadalom nem nyúl alájuk

– mondta Laár, akinek bár az utóbbi években nem volt szoros a viszonya Gallával, de elmondása szerint mindig tisztelte őt, mint művészt:

„Nem beszélünk gyakran, de mindig is becsültem. A legutóbbi személyes találkozásunk az talán akkor volt, amikor átadtam neki a Karinthy-gyűrűt. Az egyik legtehetségesebb humorista az országban. Nem véletlenül dolgoztam vele annyit. A Galla furcsa ember, de attól még zseniális. Csak nem biztos, hogy én ott akarok lenni a színpadon, miközben ő ezt csinálja. Miközben ő nadrág nélkül áll a színpadon.”

A zenész-humorista Galla Miklós kapcsán arról is beszélt, hogy sok magyar művész méltatlan körülmények között él, miközben évtizedeken át szórakoztatták a közönséget. Éppen ezért most Aurária néven szeretne egy alapítványt létrehozni, amely kimondottan a bajba jutott művészeket segíti.

Az emberek szívből adnak. Mi ezt a pénzt továbbadjuk – mert senkinek sincs akkora összegre szüksége, hogy briliáns berakásos Hondákat vegyen magának. Nem hagyhatjuk, hogy a tehetség nyomorba dőljön. A nép segít, ha látja, hogy baj van.

Az ügyre a minap Delhusa Gjon is reagált:

