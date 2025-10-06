galla miklós
Galla Miklós a számlájára érkező adományokról: Az adótartozásom jelentős részét ki tudtam fizetni belőle

2025. 10. 06. 15:46
Galla Miklós múlt szerdán a közösségi oldalán kért segítséget rajongóitól, miután nehéz anyagi helyzetbe került. A humorista Laár András példáját látva fordult az internethez, miután szeptemberben a szintén pénzügyi gondokkal küzdő Laárnak három nap alatt 10 milliót dobtak össze a rajongói. Galla a hétvégén ismét bejelentkezett a Facebookon, megköszönte az addigi adományokat, ám arról számolt be, hogy kiderült, kétszer annyi adótartozása van, mint hitte, ezért további segítségre van szüksége. A humoristának azóta Laár András is küldött „kétszázezer forint gyorssegélyt”.

Galla most a Blikk megkeresésére árulta el, hogy ugyan továbbra is szüksége van segítségre, az eddig összegyűlt adományoknak hála már elkezdett rendeződni az élete.

A pontos összeget nem szeretném elárulni, hogy mennyi gyűlt össze eddig a számlámon, de annyit mondanék, hogy az adótartozásom jelentős részét ki tudtam fizetni belőle. Annyi azért nem gyűlt össze, mint Laár Andrásnak…

– fogalmazott a humorista, akinek bár bevallása szerint még messze sem mondható rendezettnek az anyagi helyzete, már felcsillant számára a remény.

Nagyon hálás vagyok és megható, hogy ennyien segítettek nekem. Szívből köszönöm az eddigieket, talán így szép lassan egyenesbe tudok majd kerülni, de sajnos addig még van hova gyűjteni, mert mindent nem tudtam kifizetni még.

Mint kiderült, az anyagi segítség mellett azóta fellépésre is érkezett felkérése, amit szintén örömmel fogadott. Azt mondja, hosszú távon az volna a legnagyobb segítség neki, ha a felkérések száma megszaporodna, őt ugyanis a fellépések éltetik. Szeret és tud is fellépni, így az lenne számára a legszerencsésebb, ha meg tudna élni a hivatásából.

A kiírásom óta fellépésre is kaptam felkérést, ami hatalmas öröm a számomra, épp most intézem interneten a dolgokat

– tette hozzá.

