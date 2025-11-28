Nagy siker volt Galla Miklós és Laár András jászkarajenői estje, amit Dombóvári István szervezett

A Dumaszínház állandó fellépője, Dombóvári István alig néhány hetes munkával újra közös színpadra állította Galla Miklóst és Laár Andrást, akik az elmúlt hónapokban egymástól függetlenül is anyagi nehézségeikről számoltak be a Facebookon, sőt kérték rajongóikat, hogy támogassák őket.

Dombóvári saját Facebook-oldalán közzétett videójában elmondta: egyáltalán nem értett egyet azzal, hogy a két humorista „koldult” az interneten, de úgy gondolta, hogy segítenie kell nekik, így közös fellépést akart nekik szervezni.

Laár és Galla az ötletet hallva vonakodott ugyan, de végül mégiscsak elvállalták a Budapest, illetve – egy megyeszékhely helyett – a Dombóvárinak otthont adó Jászkarajenőn tartandó estet. A helyszínválasztás első hallásra talán érthetetlennek tűnik, a videóból azonban kiderül, hogy Dombi teljes egészében tehermentesíteni akarta a projektet, így a bevétel lehető legmagasabb része juthatott a fellépőkhöz.

Az est meghirdetése, illetve a kitűzött időpont között végül mindössze egy hónap telt el, ez azonban elég volt ahhoz, hogy a keményvonalas rajongók megtöltsék a termet.

Dombóvári köszönetet mondott a jegyvásárlóknak, majd kiemelte, hogy a pénzt kérő posztok alatti kommentszekcióban sokan a legrosszabbakat kívánták Laárnak és a Csillag születikben ismét próbálkozó Gallának, ezen pedig nyilvánvalóan fennakadt, hiszen ilyen bánásmódot senki sem érdemel.

A rövid bejelentkezésből kiderül: a műsort felvették, így az még idén ingyenesen visszanézhető lesz, majd a két fellépőt a magyar művelődési házak és kulturális központok programszervezőinek figyelmébe ajánlotta, hiszen hiába

háklisak, idősek és bogarasak,

mégiscsak megmaradt bennük a varázs, ami miatt korábban rengeteg rajongót szereztek.

A témában az est után előbb Galla, majd Laár is posztolt – utóbbi szintén köszönetet mondott a megjelenteknek, illetve a sajtónak, amely felhívta a figyelmet a helyzetükre: