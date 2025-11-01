Három év után újra közös műsorral lép színpadra Galla Miklós és Laár András

Laár András és Galla Miklós az elmúlt időszakban azzal kerültek be a hírekbe, hogy nehéz anyagi helyzetbe kerültek. A közösségi oldalán először Laár András kért segítséget a rajongóitól, akik három nap alatt 10 milliót dobtak össze neki. Egykori kollégája példáját látva Galla is a rajongóihoz fordult, segítségükkel pedig októberben neki is sikerült kifizetnie a tartozásait, és ételre is maradt pénze.

Nemrég a Fókusz számolt be arról, hogy a két humorista három év után újra találkozott, ugyanis lesz egy egyszeri közös előadásuk a jászkarajenői művelődési házban, amire az intézmény vezetője, Dombóvári István kérte fel őket.

Jött ez a Dombóvári István humorista, Dombi, aki azt mondta, hogy mi ketten csináljunk egy közös műsort, merthogy úgyis mind a ketten ilyen szegények vagyunk

– mesélte Laár, aki úgy tervezi, iszonyú sokat fognak próbálni Gallával.

Igyekeznek olyan darabokat elővenni, amik kezdenek a feledés homályába veszni, és bíznak abban, hogy a jelenetek újra működni fognak majd a színpadon.

Ugyanolyanok vagyunk, mint ’86-ban, amikor a L’art pour l’art-t bemutattuk

– tette hozzá Galla.

Az előadást online is szeretnék majd közvetíteni, ám mint mondják, közös performanszuk nem csak a pénzről szól: imádnak együtt fellépni, és rengeteg ötletük is van, ami kidolgozásra vár.