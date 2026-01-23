brooklyn beckhamvictoria beckhamnicola peltz
Brooklyn Beckham kínosnak érezte az anyjával való táncot – most egy szemtanú elmondta, mi történt valójában az esküvőn

2026. 01. 23. 18:48
Brooklyn Beckham nemrég éles kritikával illette szüleit, és egyebek mellett azt állította: Victoria Beckham illetlenül táncolt az esküvőjén. Beszámolóját most egy vendég árnyalja, aki elmesélte, mi zajlott a színpadon valójában, és hogyan élte meg mindezt a násznép.

Brooklyn Beckham hét elején nyilvános üzenetben ment neki híres szüleinekVictoria és David Beckhamnek, amiért állítása szerint irányítani akarják őt, és azon mesterkednek, hogy tönkre tegyék a kapcsolatát a feleségével. Ezzel megerősítette a régóta fennálló családon belüli viszály tényét, amiről egyébként már régóta pletykáltak.

Nem akarok kibékülni a családommal. Nem irányítanak, életemben először kiállok magamért. Az utóbbi időben a saját szememmel láttam, milyen messzire mennek el, hogy számtalan hazugságot helyezzenek el a médiában, többnyire ártatlan emberek kárára, hogy megőrizzék saját jóhírnevüket. De hiszem, hogy az igazság mindig kiderül

– írta egyebek mellett közösségi oldalán a legidősebb Beckham-gyerek.

Brooklyn Beckham szüleivel kapcsolatos sérelmei

Posztjában Brooklyn Beckham több konkrét esetet is említett, amikor szülei megalázó vagy sértő helyzetbe hozták. Állítása szerint a Beckham-házaspár sosem tisztelte a feleségét, Nicola Peltzet, megpróbálták meghiúsítani 2022-es esküvőjüket, és divattervező édesanyja „az utolsó pillanatban mondta le” a menyasszony ruhájának elkészítését, így Peltz kénytelen volt sürgősen új ruhát keresni.

Azzal is megvádolta Victoria Beckhamet, hogy szabotálta feleségével közös első táncukat az esküvőjükön, és magát helyezte a figyelem középpontjába.

Anyám meghiúsította az első táncunkat a feleségemmel, amit előtte hetekig terveztünk egy romantikus dalra. Marc Anthony az 500 esküvői vendégünk előtt felhívott a színpadra, ahol a programterv szerint a feleségemmel kellett volna táncolnom, de helyette az anyám várt ott rám, hogy táncoljunk. Nagyon illetlenül táncolt velem mindenki szeme láttára. Soha életemben nem éreztem annyira kellemetlenül vagy megalázva magam, mint akkor

– fogalmazott Brooklyn Beckham.

Hozzátette, tavaly feleségével megújították egymásnak tett fogadalmukat (a Beckham-család részvétele nélkül), hogy új emlékeket szerezzenek a házasságkötésükről, „amelyek örömöt és boldogságot okoznak, nem pedig szorongást és szégyent”.

Victoria Beckham tényleg illetlenül táncolt a fia esküvőjén?

Az esküvőn egy Fat Tony nevű lemezlovas dj-zett, aki pénteken egy műsorban beszélt arról, ő hogyan látta az elhíresült anya-fia táncot. A Page Six beszámolója szerint a dj tisztázta: nem volt „popsirázás vagy Spice Girls-akció”. Szerinte az, hogy Brooklyn Beckham illetlennek nevezte a dolgot, nem a táncmozdulatokra, hanem inkább az időzítésre vonatkozott.

Azt is felidézte, hogy a lagzin fellépő Marc Anthony a színpadra szólította „a legszebb nőt a teremben”, majd Victoria Beckhamet hívta fel maga mellé, aminek hallatán a menyasszony sírva kirohant.

Brooklyn ott ragadt a színpadon, táncoltak, majd Marc Anthony azt mondta: »Tedd a kezed anyád csípőjére!«. Ez egy latinos dolog lehet, de az egész szituáció nagyon kínos volt mindenkinek a teremben

– mondta el Fat Tony, aki Beckhamék sok partiján dolgozott, és elmondása szerint a család tagjai nagyon összetartók és imádnak táncolni.

A dj szerint nem a mi tisztünk eldönteni, ki mit tart illetlennek. Ha Brooklyn Beckham kínosnak érezte a történteket, akkor azt el kell fogadnunk és tiszteletben kell tartanunk.

Victoria Beckham és a család többi tagja egyelőre nem kommentálták a dolgokat.

