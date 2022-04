Brooklyn Beckham és Nicola Peltz összeházasodtak

A tízéves Harper Beckham is koszorúslány volt.

Szombaton kora este hivatalosan is férj és feleség lett Brooklyn Beckham és Nicola Peltz. A Daily Mail információ szerint Beckhamék egy hagyományos zsidó szertartás keretein belül fogadtak egymásnak örök hűséget, tisztelegve ezzel a Peltz család zsidó öröksége előtt. Brooklyn Beckham egy szalvétába csomagolt poharat is összetört a sarka alatt, miután a rabbi összeadta őket.

A lap természetesen lesifotósokat is delegált a floridai birtokra, ahol a lagzit tartották. A helyszíni fotók szerint a vendégseregben ott volt többek között Gordon Ramsay, Serena Williams és Eva Longoria is. Nicola Peltznek hat koszorúslánya volt, köztük férjének kishúga, a tízéves Harper is.

A Daily Mail előzetes becslése szerint a lagzi körülbelül 1,3 milliárd forintot kóstált.