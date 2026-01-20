Brooklyn Beckham szerint szülei tönkre akarják tenni a kapcsolatát a feleségével: „Nem akarok békülni”

Nem akarok kibékülni a családommal

– így kezdte Brooklyn Beckham, David Beckham és Victoria Beckham legidősebb fia abban a hivatalos nyilatkozatban, amelyben azzal vádolja szüleit, hogy tudatosan támadták őt és feleségét a sajtóban.

Miután hónapokig találgatások tárgya volt a családon belüli viszály, Beckham azt mondja, megpróbálta titokban tartani a helyzetet, de nem maradt más választása, csak az, hogy

a magam nevében beszéljek és elmondjam az igazat.

A BBC megkereste David és Victoria Beckham képviselőit, hogy nyilatkozzanak az ügyben, hivatalos válasz egyelőre nem érkezett a laphoz. Mindenesetre a Beckham-fiú hozzáteszi:

Sajnos a szüleim és pr-csapatuk továbbra is a sajtóhoz fordult, így nem maradt más választásom, mint hogy a magam nevében beszéljek, és elmondjam az igazat a megjelent hazugságok egy részéről.Nem akarok kibékülni a családommal. Nem irányítanak, életemben először kiállok magamért. Az utóbbi időben a saját szememmel láttam, milyen messzire mennek el, hogy számtalan hazugságot helyezzenek el a médiában, többnyire ártatlan emberek kárára, hogy megőrizzék saját jóhírnevüket. De hiszem, hogy az igazság mindig kiderül.

Mi áll még a nyilatkozatban?

A nyilatkozat nagy része feleségével való kapcsolatára összpontosított, akit – állítása szerint – „családja sosem tisztelt”. Azzal vádolta szüleit, hogy megpróbálták meghiúsítani az esküvőjüket, divattervező édesanyja pedig „az utolsó órában lemondta Nicola Peltz ruhájának elkészítését, így kénytelen volt sürgősen új ruhát keresni.

Azt is megvádolta Victoria Beckhamret, hogy meghiúsított az első esküvői táncukat, azt állítva, hogy amikor színpadra hívták, az anyja várta, hogy táncolhasson vele, nem a felesége.

Peltz Beckham azt is állította, hogy szülei hetekkel a szertartás előtt

többször is nyomást gyakoroltak rám, és megpróbáltak megvesztegetni, hogy írjam alá a nevemhez fűződő jogokat.

A BBC kiemeli, nem világos, hogy mely jogokra gondol.

A Beckham márka az első

– írta, hozzátéve, hogy a családi szeretetet az dönti el, hogy mennyit posztolnak a gyerekek a közösségi médiában.