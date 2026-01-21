Kapu Tibor: Április közepén ugyanúgy fel fog kelni a nap, mindannyiunkra ugyanannyira fog sütni

2026. január 17-én rendezték meg a 20. Médiabált Győrben, ahol Kapu Tibor kapta az év médiaszemélyiségének járó díjat. Az űrhajós néhány nappal később közösségi oldalán tette közzé köszönőbeszéde egy részletét.

Térjünk rá talán a legfontosabb üzenetre. Lehetséges, hogy nehéz hónapok állnak előttünk. Ha valakinek, akkor nekem higgyék el, hogy április közepén ugyanúgy fel fog kelni a nap, mindannyiunkra ugyanannyira fog sütni. Mindannyian emberekből vagyunk, mindannyiunknak egy zászló lebeg a feje felett, és abban a zászlóban három szín van: mindannyian tudjuk, hogy a piros, a fehér és a zöld. Sokkal-sokkal több köt össze minket, mint ami elválaszt, és nem véletlen az, hogy amikor én felmentem, akkor nem egy, nem kettő, hanem 15 millió magyarral kezdtem a beszédemet

– mondta el Kapu Tibor a gálán.

Az űrhajós nem hasraütésszerűen emlegette április közepét, hanem mert Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-ére tűzte ki a 2026-os országgyűlési választást.

Kapu Tibor az űrben

Mint köztudott, Kapu Tibor múlt nyár elején 18 napot töltött az űrben kutatóűrhajósként a hazai szempontból történelmi jelentőségű Ax-4 misszió keretein belül. Farkas Bertalan után ő lett a második hivatásos magyar űrhajós, aki elérte a világűrt, egyben ő az első hazai hivatásos, aki megfordult a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén.

15 millió magyar emelt ma idáig, támogatásotok olyan, mint a szürke hamu alatt nyugvó parázs: belül csendben izzik, de ha fát dobnak rá, egyként lángol

– üzente magyarul a világűrből.

Július 15-én landolt a Földön, majd bő egy hónapot még az Egyesült Államokban töltött rehabilitációval. Ugyan hazatérését követően nem sokkal már találkozhatott családjával és a földi kollégákkal, csak augusztus 18-án léphetett ismét magyar földre.

Kapu Tibor politikai szerepvállalása

Hazatérését követő sajtótájékoztatón Kapu Tibor újságírói kérdésekre felelve elárulta, őt nem keresték meg pártok, és nem is gondolkodott politikai karrieren. Az űrben lefolytatott egy videóhívást Orbán Viktor miniszterelnökkel, amely során a NASA szigorúan szabályozta, mire térhetnek ki. Nem beszélhettek például politikáról, hadügyről, vallásról, reklámról, genderről, felmelegedésről és áltudományokról.

Később több alkalommal személyesen is találkozott a kormányfővel.

Molnár Áron színész-aktivista tavaly decemberben nyílt levélben kérte a magyar űrhajóst, hogy maradjon független a pártpolitikától, „és ne tolja a Fidesz szekerét”.

2026 első perceiben Kapu Tibor együtt mondott újévi beszédet Sulyok Tamással. Akkor egyebek mellett arról beszélt, hogy a világűrből nem látszanak a határok, ahogy a szívünkben sem. Azt mondta: „hazánk, a gyönyörű Kárpát-medence a világűrből azonban szépen látható”, majd hozzátette, hogy „a Földből, a bölcsőnkből csak egy van, vigyázzunk rá”.

Vannak, és kell is, hogy legyenek közéleti viták, de ezek közepette is egy nemzethez tartozunk, sokkal több köt össze minket, mint amennyi elválaszthatna

– figyelmeztetett az űrhajós, aki a 2026-os évre azt kívánta: bánjunk egymással tisztelettel és méltósággal, tekintsünk bizalommal és reménnyel az új esztendőre.