Lezárult Kapu Tibor rehabilitációja, megvan, mikor térhet haza Magyarországra

2025. 08. 08. 11:54
Sikeresen lezárult Kapu Tibor földet érését követő rehabilitációjának aktív szakasza Houstonban, amit a Semmelweis Egyetem (SE) szakemberei személyesen is felügyeltek – olvasható az intézmény közleményében.

Mint írják, ahogy a magyar űrhajós kiválasztásában és felkészítésében, úgy a rehabilitáció során is meghatározó szerepet játszott az egyetem, amelynek mintegy húsz klinikája és tanszéke vett részt az űrprogram multidiszciplináris orvos-egészségügyi hátterének biztosításában. Merkely Béla rektor hangsúlyozta:

rendkívül összetett, szakmákon átívelő egyetemi összefogás valósult meg, amely nemzetközi mércével nézve is példaértékű módon járult hozzá a HUNOR-program sikeréhez.

Az Axiom-4 küldetés négyfős legénysége, köztük Kapu Tiborral, 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint 60 kísérletet végeztek el. A Dragon űrkapszula július 15-én több mint 260 kilogrammnyi rakománnyal tért vissza, benne a NASA hardverével és a küldetés során végzett kísérletek adataival. A magyar űrhajós hamarosan, várhatóan augusztus közepén, a 18-ai héten tér vissza Magyarországra.

