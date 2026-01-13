A köztársasági elnök kitűzte a 2026-os választás időpontját

Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-ére, vasárnapra tűzte ki a 2026-os országgyűlési választást.

A demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga. Biztatok mindenkit, hogy éljen vele!

– üzente az államfő.

A jogszabályok szerint a köztársasági elnök 70–90 nappal a szavazás napja előtt írja ki az országgyűlési választást, amit kötelezően áprilisban vagy májusban kell megtartani. Mivel április első vasárnapja az idén húsvét lesz, így április 12. volt a lehetséges legkorábbi időpont, és Sulyok ennek kihirdetésével sem várt.

Várható volt

Döntése nem meglepő, Orbán Viktor és a Fidesz többször is tett utalásokat arra, hogy április 12-én tarthatják a választást, és erre az időpontra számol vissza régóta Magyar Péter is. Orbán már a tavalyi Tusványos alatt olyan képet tett közzé, amin egy 4/5 feliratot, alatta pedig a 2026. 04. 12. dátumot mutató fekete pólót viselt. Nemrég pedig Csöbör Katalin miskolci fideszes parlamenti képviselőjelölt szórólapján is ezt az időpontot szerepeltették a választás napjaként.

Határidők

A kampányidőszak hivatalosan csak 50 nappal a választás előtt, azaz február 21-én kezdődik. Onnantól kezdve helyezhetők ki a választási plakátok, és aznap kezdődik az induláshoz szükséges aláírásgyűjtés a jelöltek számára.

Már ez előtt egy héttel elkezdik kiküldeni a választási értesítőket a szavazóköri névjegyzékben szerepelő választópolgároknak.

A Magyarország határain kívül élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező nagykorú magyar állampolgárok értesítése és regisztrációra való felhívása már most elkezdődik, ahogy a külképviseleti névjegyzékbe vétel is. A szavazást megelőző 66. naptól kezdődik az átjelentkezési és mozgóurna-igénylési időszak. Átjelentkezni a szavazást megelőző kilencedik napig, mozgóurnát viszont még két nappal a voksolás előtt is lehet majd.

Szintén a választások kitűzésével van lehetőség bejelenteni a választáson jelöltet vagy listát állítani kívánó szervezeteket a Nemzeti Választási Bizottságnál. A választáson az a párt állíthat jelölteket és listát, amelyik a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szerepel.