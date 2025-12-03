Molnár Áron: Tisztelt Kapu Tibor, maradjon független a pártpolitikától, és ne tolja a Fidesz szekerét

Nyílt levelet írt Molnár Áron Kapu Tibornak szerda reggel. Ahogy a színész kezdi, a magyar űrhajós történelmi tettet hajtott végre, hogy feljutott az űrbe.

Kérem, hogy tegyen egy újabb történelmi lépést! Maradjon független a pártpolitikától, és ne tolja a Fidesz szekerét. Ön, aki sokkal többet látott ebből a világból, mint amit mi valaha is fogunk, látnia kell azt is, hogy 15 év alatt mi történt ezzel az országgal a Fidesz kormányzása alatt. Látnia kell, hogy egyre rosszabb állapotban van az oktatás, az egészségügy, a korrupció soha nem látott méreteket öltött, egyre kevesebb gyerek születik, a propaganda a putyini kottából játszik, tiltólisták és öncenzúra országa lettünk. A gazdaságunk 5 éve stagnál vagy éppen romlik, hazugságokra alapozza a Fidesz a ki tudja, hanyadik kampányát, lásd: Tisza-adó, amiből egy szó sem igaz. Bűnözők mászkálnak szabadlábon, akik az ország legnagyobb bankrablását követték el Matolcsy Györggyel az élen, és Iványi Gábor lelkész ellen pedig vádat emelnek, aki egész életében az elesetteknek segített. Lejárató cikkek tömkelege jelenik meg, amelyek mind hazudnak és már életet is követeltek. A mesterséges intelligenciát is a társadalom becsapására használja a kormány, és olyan személyeket, videókat, dokumentumokat hoznak létre, amelyek a valóságot torzítják és egy alternatív, valóságot hoznak létre. Ez a spindiktatúra.

Molnár arra kéri az űrhajóst, hogy „ne engedje, hogy behajtsák a fideszesek Önt a pártpolitika zászlaja alá” – illusztrálja ezt két fotóval: az egyiken Kapu fog kezet Orbánnal, a másikon a magyar miniszterelnök Vlagyimir Putyin mellett áll.

Kérem, azzal a bátorsággal, tudással és vággyal kutassa a magyar társadalom valódi állapotát, ahogy az álmát váltotta valóra. Kérem, maradjon valódi példakép, akit nem lehet megvenni, akit nem lehet átverni. „A világűr mindenkié, a Föld pedig egyetlen.” Ez az Ön idézete. És erre szeretnék csatlakozni. Az ország mindenkié. És Ön most egy olyan ember, és egy olyan párt mellé állt, amely évek óta megoszt, kirekeszt és magyart magyar ellen uszít. Kérem, gondoljon a Hazája jövőjére és tegye fel magában a kérdést: vajon a Fidesz rendszere szolgálja-e jobban a magyarok szabad, boldog és okos társadalmát és jövőjét, vagy a változás?

A nyílt levél hátterében a Mandiner Gála állhat, ahol Kapu is jelen volt, sőt ajándékot is vitt Orbán Viktornak.