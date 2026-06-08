balesetm3-as autópályalezárásvásárosnamény
Belföld

Akkora baleset történt az M3-ason, hogy mindkét irányban lezárták az autópályát

24.hu
2026. 06. 08. 09:26

Két személyautó összeütközött hétfő reggel az M3-as autópálya vásárosnaményi lehajtójánál. Egy ember megsérült, a baleset miatt a rendőrök a Vásárosnamény felé közlekedőket az őri lehajtónál leterelik a sztrádáról – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Az Útinform tájékoztatása szerint a 279-es kilométernél mindkét irányban lezárták az autópályát,

emiatt a 265-ös kilométernél a Vásárosnamény felé haladókat a 49-es főút irányába terelik, és Budapest felé is csak itt lehet felhajtani az M3-asra.

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