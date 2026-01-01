Kapu Tibor kutatóűrhajóssal együtt köszöntötte az új évet Sulyok Tamás köztársasági elnök újév első órájában a közmédia csatornáin. Az államfő azt kérte, „az új évben uralkodjék közöttünk a megértés és a szeretet, találjunk rá mindannyian az összetartozás örömére”. A köztársasági elnök arra biztatott, keressük és lássuk meg a jót egymásban, és

világosan lássuk személyes céljainkat azzal a szilárd tapasztalattal, hogy sokszor éppen a kudarcok segítenek bennünket azok elérésében.

Sulyok „az ősi hagyományok üzenetét” felidézve kijelentette: „mi, emberek csakis együtt vagyunk képesek igazán nagy dolgokra, egymástól elválasztva a lét csak dadog”. A köztársasági elnök hozzátette: adjon az Isten jó egészséget mindnyájunknak, minden embertársunknak, világszerte minden magyarnak és a velünk egy hazában élő minden embernek!

Ahol nehézség támad, legyen őszinte odafordulás, és sokasodjanak a bátorító szavak!

– kérte.

A fiataloknak a köztársasági elnök azt tanácsolta, hogy találják meg a boldogságukat, s tanulják meg, hogyan legyenek sikeresek, az idősebbek pedig találjanak rá az életünkben elrejtett fontos üzenetekre. Az új évre is világsikereket elérő díjazottakat kívánt a tudományos, a kulturális és a sportéletben, valamint a magyarság szabad és örömteli megélését a Kárpát-medencében és a világ távolabbi közösségeiben. Az államfő felhívta a figyelmet arra is, hogy január elseje a béke világnapja, ehhez hozzáfűzte: „Hozza el 2026 a béke örömét egész Európának”.

Ekkor lépett be a képbe Sulyok Tamás mellé Kaput Tibor is, aki beszédében úgy fogalmazott, hogy a 2025-ös év élete eddigi legmeghatározóbb időszaka volt.

Idén magyar szó hangzott a világűrből és a magyar zászló az ember által ma elérhető legnagyobb magasságba emelkedett. Magyarként magyar tudományos kísérleteket végezhettem el, ez volt a küldetésem. Büszke vagyok arra, hogy megmutathattam a világnak, mire vagyunk képesek

– fogalmazott.

A kutatóűrhajós hangsúlyozta: a nemzetet sikeressé kovácsoló események és eredmények nem maguktól születnek meg, kell hozzá a szorgalmunk, elhivatottságunk, munkánk, bátorságunk és egy olyan mentalitás, amely túlmutat saját magán és céljain, és minden magyar érdekében cselekszik, tisztességgel. Kiemelte: ezek a történelmi katarzisok kötöttek össze minket, formáltak nemzetté az évezredek alatt, ez a mi nagy közös családunk.

Kapu Tibor a bolygó bármely pontján élő honfitársakat köszöntve kiemelte: a világűrből nem látszanak a határok, ahogy a szívünkben sem. Azt mondta: „hazánk, a gyönyörű Kárpát-medence a világűrből azonban szépen látható”, majd hozzátette, hogy „a Földből, a bölcsőnkből csak egy van, vigyázzunk rá”.

Vannak, és kell is, hogy legyenek közéleti viták, de ezek közepette is egy nemzethez tartozunk, sokkal több köt össze minket, mint amennyi elválaszthatna

– figyelmeztetett a magyar űrhajós, aki 2026-os évre azt kívánta: bánjunk egymással tisztelettel és méltósággal, tekintsünk bizalommal és reménnyel az új esztendőre.

A köztársasági elnök a tavalyitól eltérően nemcsak december 26-án, hanem újév hajnalán is köszöntőt mondtott.