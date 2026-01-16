Rubint Réka: A magas hangon kiabáló, „meg tudod csinálni Réka” már a múlté

Az elmúlt hónapokban csendes átalakuláson ment keresztül Rubint Réka, mellyel kapcsolatban nemrég a Blikknek adott interjút. Mint mondja, ezen átalakulása nem arról szól, hogy a jövőben már nem segít másoknak: sőt úgy véli, sokkal többet tud majd segíteni, hiszen már nemcsak a mozgásban és a táplálkozásban ad tanácsokat, hanem egy mélyebb szemléletváltásban is.

Azt látom, hogy az emberek – különösen a nők – egyre tudatosabban szeretnének élni. De nem biztos, hogy mindig tudják, hogyan, viszont az igény ott van bennük a változásra. Ma óriási az információáradat: mindenki influenszer, mindenki életmód-tanácsadó, mindenki megmondja a »tutit«. Ez viszont sokszor inkább zavart kelt, mint segítséget ad. Ez egy óriási felelősség, amelyet sokan fel sem tudnak mérni. Az egyik ezt mondja, a másik az ellenkezőjét, a harmadik pedig az előző kettőt ötvözi

– magyarázta a fitneszedző.

Mi Norbival (Schobert Norbi – a szerk.) mindig azt vallottuk – ő már jóval előttem is –, hogy nem karúszót kell adni az emberekre, hanem meg kell tanítani őket úszni. Egy stabil, követhető fő csapásvonalra van szükség, ami kapaszkodót ad a mindennapokban, mind a mozgás, mind a táplálkozás terén.

A beszélgetés alkalmával arról is kérdezték Rubintot, miben más a vasárnap induló programja, mint egy átlagos életmódváltó kihívás.

Ebben a programban hat kiválasztott résztvevő alakulhat át a személyes felügyeletünk mellett, hárman a Fitt Magyarországért Digitális Polgári Körből és hárman a Női Digitális Polgári Körből. De nem csak ők kapcsolódhatnak hozzánk, mivel a két felületen folyamatosan beszámolunk a folyamatról, bárki követheti, és együtt haladhat velük. A cél az, hogy olyan tudást és szemléletet adjunk át, amit később önállóan is lehet alkalmazni. Nem egy gyors megoldásról van szó, hanem egy hosszú távon fenntartható útról

– magyarázta Rubint, akinek az edzésmódszere is sokat változott az utóbbi időben.

Már máshova helyezi a hangsúlyt

A magas hangon kiabáló, »meg tudod csinálni Réka« már a múlté. Természetesen ezek az edzések továbbra is elérhetőek a videótárban, de ma már sokkal nagyobb hangsúlyt kap a tudatosság, a meditáció és a hála. Az edzések végén például megállunk, és megéljük a pillanatot: hálás vagyok, köszönöm, büszke vagyok magamra.

Mint mondja, azt az életszemléletet szeretné átadni, hogy az ember arra legyen büszke, amit megcsinált, ne pedig arra fókuszáljon, ami nem sikerült.

Ha valaki egy 60 perces edzésből 10 percet végigcsinál, az 10 perccel több, mint a semmi – és ez igenis sokat számít. Régen abban hittem, hogy erőből mindent meg lehet csinálni, ma már tudom, hogy ez így van, de nem feltétlenül szükséges. Nem az a lényeg, hogy 50 kilósak legyünk, hanem, hogy jól érezzük magunkat, és ehhez a test mellett az elmét is »edzeni« kell. Sokszor ki kell lépni a komfortzónánkból, hogy haladjunk. Igen, nehéz lesz az első hat edzés, igen, nehezen mond le az ember a szokásairól és cserél le az étrendjében bizonyos összetevőket, de önmagunkért meg kell tenni.

Úgy véli, egy életmódváltás során a kitartás a legfontosabb: ha ugyanis valamit 21 napon keresztül minden nap csinálunk, az a részünkké válik.

Nem lehet csodát várni egy hét alatt – sem az edzésben, sem a táplálkozásban, sem a mentális fejlődésben. Ahogy nem lesz senkiből egy hét alatt modell, úgy a változás sem egyik napról a másikra történik. A jóga és a meditáció is azt tanítja: ne erőből csináld, hanem engedd. Engedd, hogy a változás megtörténjen. Ki kell nyitni azt a bizonyos kis ajtót, hogy bejöjjön a fény. Ez néha kényelmetlen, mert a fejlődés együtt jár az elengedéssel, de hosszú távon felszabadító

– tette hozzá az edző, aki nemrég kalandos módon ért haza Srí Lankáról: