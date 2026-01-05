Zséda először posztolt képeket a vőlegényével

2025-ben eljegyezték Zsédát, ez az énekesnő minap közzétett évértékelő posztjából derül ki. A képválogatásban többször feltűnik a vőlegénye, aki az nlc értesülései szerint Moldvai Márk producer.

2025 fantasztikus év volt. Tele szebbnél szebb pillanatokkal, emlékekkel, találkozásokkal. Most mindezt összegyűjtöttem nektek az év 12 hónapjára bontva – mert jó néha megállni egy pillanatra, visszanézni arra, ami már mögöttünk van. Arra, ami elmúlt, de bennünk maradt

– írta bejegyzésében az 51 éves énekesnő, hozzátéve: mindenkinek azt kívánja, hogy mindaz, amit 2026-ra álmodott, valóra váljon.

Zséda 2020-ban vált el előző férjétől, akivel egy gyerekük született. A most 18 éves Nimród is többször látható az alábbi, lapozható posztban:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Zséda (@zsedavue) által megosztott bejegyzés



