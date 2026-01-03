Cserháti Tamara felvette férje vallását

Cserháti Tamara 2012-ben lett szépségkirálynő, amikor elnyerte a Miss World Hungary címet, ám hamar hátat fordított ennek a világnak. Bevallása szerint sok mindenhez még nagyon fiatal volt, azt viszont már húszévesen is tudta, hogy nem erre vágyik.

Akkoriban egy ismert ember is arra figyelmeztetett, semmire nem fogom vinni, ha nem vagyok bevállalós. Mégis, valahogy sosem éreztem, hogy a szépségemből kellene megélnem. Ha nincsenek a külső visszajelzések, talán eszembe sem jutott volna jelentkezni

– mondta a story.hu-nak Cserháti, aki nem sokkal azután, hogy meghozta döntését, megismerkedett jelenlegi férjével, akivel két évvel később össze is házasodtak, mert családra vágytak.

Ez idő alatt a szépségkirálynő megtalálta önmagát, és rájött, hogy ami igazán érdekli, az a gasztronómia. Férje zsidó származása miatt érdeklődni kezdett a közel-keleti ízek világa iránt, mára pedig két szakácskönyve is elkészült.

Eleinte csak a férjem kedvében szerettem volna járni, azért kerestem a recepteket. Aztán, amikor először elvitt Izraelbe, hogy bemutasson az ott élő családjának is, végérvényesen beszippantott az ország gasztronómiája. Mire a gyerekeink, Ben és Ella megszülettek, egészen otthonosan mozogtam a konyhában és a zsidó ételek között. Mondhatom, hogy a házassággal és az anyasággal egy teljesen új világ nyílt ki előttem.

Cserháti időközben úgy döntött, felveszi férje vallását. Szerencsésnek éri magát, mert ezt nem családi nyomásra kellett meglépnie, hanem saját akaratából. A második gyerekük születése után döntött így, és bár eleinte mindenkit meglepett a dolog, a betérését az egész család együtt ünnepelte.

Ha anyósomék a szigorú értelemben vett, hagyományos ortodox vallási gyakorlatot követnék, ezt meg kellett volna tennem már a házasságkötésünk előtt. Ki is tagadhattak volna könnyedén. Ám sem a család részéről, sem a férjem részéről nem volt soha ilyen elvárás felém. Olyannyira, hogy még a férjem és köztem sem merült fel mint lehetőség. A fiam, Ben születése után azonban egyre inkább azt gondoltam, egyszerűen meg kell találnunk azt az irányt, amiben neveljük őket, hogy ne keverjük meg őket teljesen. Ella születése után pedig már nemcsak azt szerettem volna, ha tartanánk a zsidó hagyományokat, hanem én magam is szerettem volna betérni

