Mel Gibson és 34 évvel fiatalabb párja titokban szakítottak

2025. 12. 31. 06:27
A People számolt be arról, hogy Mel Gibson és legfiatalabb gyerekének édesanyja, Rosalind Ross egy évvel ezelőtt különváltak. A szakítás tényét Gibsonék egy közös nyilatkozattal erősítették meg a portálnak.

Bár szomorú, hogy véget ér ez a fejezet az életünkben, egy gyönyörű fiúval áldottak meg minket, és továbbra is a lehető legjobb szülők leszünk

– olvasható közleményükben.

A 69 éves színész-rendezőnek és a 35 éves forgatókönyvírónak egy nyolcéves fia van, akit Larsnak hívnak. Kilenc évig voltak együtt.

