Cigizve elénekelt Himnusz, drogügy, politikusok az énekes ágyában – a 2025-ös év legnagyobb bulvárbotrányai

A Csurran, cseppen-gate

Az év talán legnagyobb médiafigyelmet kapó botránya Majka nevéhez fűződik: januárban jelent meg Csurran, cseppen című kormánykritikus dalának klipje, amelyben a rapper egy kitalált ország, Bindzsisztán miniszterelnökét alakítja, akivel élő tévéinterjúja előtt igazságszérumot itatnak, melynek hatására „bevall minden disznóságot, amit elkövetett nyolc év alatt.” A klip mindössze négy nap alatt elérte az ötmillió megtekintést, cikkünk írásakor pedig közel 30 milliónál járt.

A klipre a hazai médiapiac prominens szereplője, a TV2 is reagált, pontosabb a tenyek.hu-n tettek közzé egy név nélkül írt véleménycikket, amiben személyeskedő stílusban azt írták: Majka eltévedt, „ez nem a ValóVilág”.

Ahogy a dal egyre népszerűbb lett, Majka a közösségi oldalán tisztázta, hogy a Csurran, cseppen szórakoztatás céljából született, és műfaji sajátosságokból adódóan üt meg kritikus hangnemet.

Az ügy azonban ezzel nem zárult le. Majka júliusban a Campus Fesztiválon fellépve megfordított mikrofonnal eljátszotta, hogy fejbe lövik a dal végén, ezután rászállt a kormánysajtó, majd a One Magyarország lezárta vele a márkanagyköveti együttműködését – erről utóbb kiderült, hogy százmilliós nagyságrendű lehetett.

A rapper a siófoki Plázson is megismételte a fejbe lövést imitáló jelenetet, ám ekkor egy csavarral: a „lövések” ugyanis nem találtak, így Majka életben maradt, majd a közönség felé fordulva azt énekelte, ő „mindent túlél, rá vannak írva a törvények.”

Óva intettek, hogy ne tegyem, de van egy fontos dolog, amit mondanom kell. Tök mindegy, hogy ti mikor mentek és mikor jöttök, én mindig itt maradok, gecik.

Mindeközben Majka a közösségi oldalain is hasított, a botrány után rohamléptékben kezdett el növekedni a követőszáma.

Idén is volt egy kis Tóth vs. Krausz

Tóth Gabi és Krausz Gábor még 2023-ban döntöttek a szakítás mellett, idén februárban azonban ismét elszabadultak körülöttük az indulatok: a séf Lékai-Kiss Ramóna műsorában azt állította, hogy az énekesnő megcsalta őt a házasságuk alatt, amire utóbbi több módon is reagált.

Ahogyan korábban, ezúttal is többször elmondta, hogy nem volt hűtlen Krauszhoz, házasságukat pedig toxikusnak nevezte. Később egy interjúban azt állította, volt férje teljesen elmagányosította őt, még a barátait is ellene hangolta, és még mindig küld neki fenyegető üzeneteket, Hajdú Péter műsorában pedig arról is beszámolt, hogy exével épp szakításban voltak, amikor kiderült, hogy várandós a közös kislányukkal. Kijelentette továbbá, hogy anyagi nehézségekkel küzd, amiért Krauszt tette felelőssé.

Márciusban a séf végül közleményt adott ki, melyben azt írta, a nyilvánosság előtt továbbra sem kíván vitába bocsátkozni vagy személyeskedő szócsatába keveredni, ugyanakkor „a folyamatosan terjesztett rágalmak, hazugságok és valótlanságok tényként való közlése miatt, a szerettei és saját maga védelmében kénytelen jogi útra terelni az ügyet.” A poszt Tóth Gabihoz is eljutott, aki szintén ügyvédhez fordult – arról azonban azóta sem beszélt egyik fél sem, hogy az ügy végül eljutott-e a bíróságra.

Senkinek nem kell apácazárdába vonulni, és nem kell úgy élni az életét, hogy most már nincs több nő vagy több férfi az életében. De azért van egy átmeneti időszak. Egy hároméves gyereknek szerintem nehéz feldolgoznia önmagában, ha elköltözik apa. Ez nem történt meg, és én akkor jeleztem, hogy ez viszont így nem jó, és én nem fogok asszisztálni a hazugsághoz

– jelentette ki Krausz.

A fricskás megjegyzéssel kapcsolatban Tóth Gabi azt mondta Hajdú Péter műsorában, hogy exférje tulajdonképpen elárulta őt, amikor kiírta azt az internetre, jelenlegi párjával, Papp Máté Bencével (az azóta már feloszlott Fricska Táncegyüttes tagjával) ugyanis ekkor még csak egy beszélgető, ismerkedő fázisban voltak.

Szekér Gergő és azok a bizonyos politikusok

Márciusban Szekér Gergő, az X-Faktor egykori felfedezettje nagy port kavaró megjegyzést tett. A kormányról és annak mássághoz való hozzáállásáról beszélt egy interjúban, amelyben kijelentette:

Itthon a kormány azt mondja, amit a többség hallani akar, a melegséggel pedig nem voltak az emberek annyira megbarátkozva, nem volt annyira ismert régebben, így ördögtől való dolognak tekintik. Nem szimpatikus, hogyha folyamatosan azt hajtják, hogy dőljön meg minden meleg. Hány olyan embert tudnék mondani, aki anno itt feküdt az ágyamban, most pedig ott ül a politikusok között, és a nyilvánosság előtt az ellenkezőjét állítja a cselekedeteinek.

Az énekes egy (azóta törölt) TikTok-videóban pontosított a szereplők kilétén, majd júniusban kiderült, hogy a történtek után kihallgatásra hívták az Alkotmányvédelmi Hivatalba, ahol hazugságvizsgálóra is kötötték.