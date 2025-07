Egy csavarral ismételte meg Majka a fejbelövést imitáló jelenetet Siófokon

A debreceni Campus Fesztivál óta most először állt színpadra Majka, mégpedig a siófoki Plázson lépett fel. A Blikk tudósítása szerint a koncert második felében felcsendült a Csurran, cseppen című dal, amelyben ismét bemutatták a nagy botrányt kiváltó jelenetet, amikor Bindzsisztán miniszterelnökeként a színpadon a lelövését imitálják.

Ám a tudósítás szerint a nagy port kavaró jelenet most egy csavarral végződött: Bindzsisztán miniszterelnökét jelképesen fejbe lőtték a színpadon, a jelenetben azonban a lövések nem sikerültek, Majka nem esett össze, életben maradt. Majd a közönség felé fordulva énekelte:

Én mindent túlélek, rám vannak írva a törvények.

A számot ezzel az üzenettek zárta:

Óva intettek, hogy ne tegyem, de van egy fontos dolog, amit mondanom kell. Tök mindegy, hogy ti mikor mentek és mikor jöttök, én mindig itt maradok, gecik.

A koncert utolsó felében Majka egy rövidmegjegyzéssel reagált a hét eseményeire:

A mi szívünk és lelkünk kibaszottul nyugodt és tiszta.

Búcsúdalként pedig ismét felcsendült a Csurran, cseppen, ám ezúttal kimaradt a lelövős jelenet. A Blikk megjegyezte, hogy mivel a siófoki Plázs névadó szponzora a One Magyarország, így Majka egy olyan színpadon lépett fel pénteken, ahol a feje fölött a One felirat virított, holott a One nemrég bejelentette: lezárja az együttműködést a zenésszel. Majka erre a lépésre röviden és tömören reagált.