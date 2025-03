Tóth Gabi Krausz Gáborról: Teljesen elmagányosított engem, mindenkit ellenem fordított, még a barátaimat is

A múlt héten igencsak nagy port kavart Krausz Gábor interjúja, melyet Lékai-Kiss Ramónának adott a TV2 Titkok című podcastműsorban. A beszélgetés alkalmával a séf egyebek mellett azt is kijelentette, hogy volt felesége, Tóth Gabi megcsalta őt.

A hírek megjelenését követően a hűtlenségéről szóló állítást azt énekesnő ismételten cáfolta, nemrég pedig a Best magazinnak beszélt arról, hogyan érez most.

Mint mondja, úgy érzi, megint kompromittálva lett, és okosabbnak, higgadtabbnak kell lennie, mert meglátása szerint az a cél, hogy hibázzon, és valami olyasmit tegyen, amivel ismét támadási felületet biztosít.

Ugyanakkor az is igaz, hogy sok nő írt nekem, akik hasonló helyzetben voltak, mint én. Ez pedig azt mondatja velem: muszáj felszólalni, őszintének lenni ezekben az ügyekben is, még akkor is, ha támadni fognak. Az idősebb generáció mindig azt mondta: »tudd, hol a helyed, bármilyen nehéz, a gyerek miatt ott kell maradni«, így aztán sokan megszokják, és beleragadnak a bántalmazó kapcsolatokba.

Bevallása szerint van benne félelem amiatt, hogy előáll a történetével, ám mint hangsúlyozza, nem élhet rettegésben, ismert emberként pedig erőt kell adnia nőtársainak, akik ugyanezzel küzdenek.

Sajnos egy áldozathibáztató társadalomban élünk, miközben hősként, sztárként futkosnak közöttünk olyan szörnyetegek, akik másokat károsítanak. Ennek változnia kellene

– jelentette ki.

Nem akartam ezt az egészet nyilvánosságra hozni, és nem is fogok erről többet beszélni, de a kislányomnak is őszinteséggel tartozom. Ha egyszer elolvassa a különböző cikkeket, amik a szüleiről szólnak, akkor tisztában kell lennie a teljes valósággal. Nem játszhatom el tovább, hogy minden szuper volt, nem hazudhatom el a valóságot. Elsősorban miatta nem. Én egy mérgező házasságban éltem, emberileg, nőiességemben teljesen meg lettem gyalázva. Hiszem, hogy ha teszek egy bátor lépést, és mindezeket felvállalom, akkor a lányom egyszer majd büszke lesz rám, és olyan nővé érik, aki ki tud állni magáért.

Krausz Gábor interjújával kapcsolatban az énekesnő úgy fogalmazott, két év eltelt, ő pedig szeretett volna továbblépni, miközben a séf is boldog párkapcsolatban él, nemrég el is jegyezte Mikes Annát. Ennek fényében nem érti, ő hogyan került megint képbe.

Már tovább szerettem volna lépni, a zenei karrieremre, a táborszervezésre, az értékteremtésre koncentrálni, nem a magánéleti botrányommal szerepelni. Ő meg közben minden lépésemről tud, ami számomra ijesztő: pontosan tisztában van vele, mikor milyen felkérést kapok, milyen interjúra megyek, és szervezkedik ellenem. Nem hiszem, hogy egy boldog, kiegyensúlyozott ember ennyi idő múltán foglalkozna ezzel. És persze hogy megkérdezik: miért beszélek erről, miért reagálok még, miért teregetem ezt ki? Nem én akartam ezt, hanem megint ilyen helyzetbe kényszerítettek, hogy meg kelljen védenem magam. Gábornak, ha rám nincs is tekintettel, legalább a közös kislányunk miatt be kellene látnia, milyen ártalmas, amit csinál

– magyarázta a lapnak.

Gábor teljesen elmagányosított engem, mindenkit ellenem fordított, még a barátaimat is. Mindig pontosan tudta, hol okozza a legnagyobb fájdalmat. Az Ázsia Expresszben szerintem már láthatta egy ország bizonyos személyiségjegyeit, amik még akkor is kijöttek, amikor tudta, hogy veszik a kamerák. El lehet képzelni, mi történt a négy fal között. Énekesnőként, művészként is el akar lehetetleníteni. Ha valami történt, utána mindig az volt az első kérdése, hogy kinek mondtam el. Nem azt akarta, hogy üljünk le, beszéljük meg, mi történt, csak az érdekelte, ki szerezhetett tudomást róla. Körbehívogatta őket, és ellenem hangolta őket.

Az énekesnő elmondása szerint a séf ellene fordította a saját személyiségjegyeit, visszaélve azzal, milyen vehemens természet.

»Tudjátok, Gabi milyen hangos, milyen érzelmes, mindent túlreagál, kiszínez, túldrámázza a dolgokat, hiszen ismeritek…«

Mint mondja, egy idő után olyan helyzetben találta magát, amikor már üvöltött, hogy higgyenek neki, nem kitalálja a dolgokat, majd már a saját normalitását is kezdte megkérdőjelezni.

A női önbecsülésem teljesen porba lett tiporva, rohamaim voltak, volt, hogy egy héten háromszor vitt el a mentő. Egyik nap álltam a teraszon, fújt a szél, becsuktam a szemem, és azt mondtam magamnak: »Gabi, vegyél egy mély lélegzetet, biztosan jön majd valaki, aki úgy fog szeretni, ahogy vagy, lépj tovább«

– mesélte az énekesnő, akinek az említett élménye ihlette az Átkozott nyár című dala egyik sorát is, melyben azt énekli: „Megcsókolt a szellő idekint, egy szebb lélek a lelkembe tekint”.

A beszélgetés során az is szóba került, miért fordult Tóth Gabi a vallás felé.

Gábor tényleg mindenkit elfordított tőlem, amikor senki nem hallgatott meg, senki sem hitt nekem, folyamatos szeretetmegvonásban éltem. Sokan nem értették, miért fordultam Istenhez. Amikor már teljesen elmagányosított, nőiségében folyamatosan megalázott nőként nem volt senki, akivel beszélgethettem volna, nem is volt más lehetőségem, mint hogy a Jóistenhez forduljak, hogy vele beszélgessek. Ha már senkid és semmid sem maradt, akkor csak a hitedből meríthetsz erőt.

Az énekesnő hozzátette, kötelességének érzi, hogy megossza a történetét, kiállva nőtársaiért. Bevallása szerint felkészült, tudja, mi vár rá, úgy véli ugyanis, hogy exe mindent meg fog tenni azért, hogy tovább rontson a helyzetén.

Nem tagadom, félek. Egy-egy hasonló helyzetben ilyen üzeneteket küld a mai napig: »Készülj a következményekre«. Folyamatosan azt akarja éreztetni velem, hogy még mindig valamitől rettegnem kell. Közben pedig ő tűnik fel áldozatszerepben.. De van mellettem egy erős társ, a családja, és egyetlen egy barátom, aki végig kitartott mellettem, és mindvégig látta, hogy mi folyik a kapcsolatunkban. Ők adnak nekem erőt.

A téma kapcsán Tóth Gabi kijelentette, hogy senkinek sem akar rosszat, senkinek nem akar ártani, csupán azt szeretné, hogy neki se ártson senki, és ne kelljen tovább félelemben élnie az életét. A zenéjére, a művészetére és a kislányára szeretne koncentrálni, aki a legfontosabb a számára.

Hosszú terápia vár rám, mert amiről itt beszélünk, az nem egy sima kis botrány, hanem egy hosszú éveken át tartó toxikus kapcsolat, amit fel kell dolgoznom. Ez egy hosszú út lesz, és nem is fog menni segítség nélkül: nekem vissza kell építenem a női önbecsülésemet, a kislányomat pedig felkészíteni az igazságra, és segíteni neki feldolgozni mindazt, ami történt.

A beszélgetés alkalmával Tóth Gabi egyébként arra is kitért, hogy amikor ő vendégeskedett a TV2 Titkok Ramónával című műsorban, gondosan ügyelt arra, hogy ne mondjon rosszat Krauszról.