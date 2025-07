Nem fognak Majkán a kormánypárti lövések: a botrány óta rohamléptékben nőnek a követések a közösségi oldalain

Majka a hétvégén Siófokon lépett fel nem sokkal azt követően, hogy a kormánypárti sajtó kilövést intézett rá egyik kormánykritikus dala miatt. Mint ismeretes, a Csurran, cseppen koncertverziója végén a rappert Bindzsisztán miniszterelnökeként fejbe lövik, erről „tudósított” úgy például a Hír TV, hogy „Majka koncertje a miniszterelnök kivégzését imitáló jelenettel zárult”.

A siófoki koncert most egy csavarral végződött: Bindzsisztán miniszterelnökét jelképesen fejbe lőtték a színpadon, a jelenetben azonban a lövések nem sikerültek, Majka nem esett össze, életben maradt. Majd a közönség felé fordulva énekelte: „Én mindent túlélek, rám vannak írva a törvények.”

A számot ezzel az üzenettel zárta:

Óva intettek, hogy ne tegyem, de van egy fontos dolog, amit mondanom kell. Tök mindegy, hogy ti mikor mentek és mikor jöttök, én mindig itt maradok, gecik.

Kíváncsiak voltunk, hogy a botrány okozta hírverés negatív vagy pozítív hatással van Majka közösségi médiás jelenlétére.

Július 20-át tekintettük kiindulópontnak a gyorselemzés során, hiszen akkor jelentek meg az első lejárató cikkek Majka kapcsán a kormánypárti sajtóban a Campus Fesztiválon való fellépése után.

A 20-26. közti időszakban Majka Instagramjára közel 2000 új követő (1929 felhasználó) érkezett, így már majdnem 629 ezren követik a rappert. A Facebookján úgy áll a helyzet, hogy ugyanebben az időszakban 11 ezer 310 új követője lett Majkának, így 831 ezren kíváncsiak a tartalmaira.

Egyébként a siófoki Plázs névadó szponzora a One Magyarország, így Majka egy olyan színpadon lépett fel pénteken, ahol a feje fölött a One felirat virított, holott a One nemrég bejelentette: lezárja az együttműködést a zenésszel. Majka erre a lépésre röviden és tömören reagált.