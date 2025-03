Tóth Gabi: Anyagi nehézségeim vannak most, nem nagyon hívnak fellépni

Az elmúlt napokban Tóth Gabi több nyilatkozatot is adott volt férjével kapcsolatban. A lavina akkor indult el, amikor Krausz Gábor egy tévéinterjúban arról beszélt, az énekesnő megcsalta őt házasságuk alatt. Tóth ezután

A Blikk most megszerzett egy újabb részletet Hajdú műsorából, amit teljes egészében péntek estétől lehet majd megnézni. Ebben Tóth Gabi elárulta, válása és az azt követő botrány nemcsak érzelmileg, de anyagilag is megviselte őt.

A csóró énekesnő… Mindent elviszek, a parizert is, mert akkor nem kell vennem. Most őszintén, te mikor voltál olyan helyzetben a felnőtt léted alatt, hogy azért mész egy bizonyos boltba, mert van 4000 pont a kártyádon? Esküszöm, nálam most ez van

– jelentette ki az énekesnő, aki a kialakult helyzet felelősének gyermeke apját tartja.

Ezzel nekem nagyon nagy károkat okozott szakmailag, emberileg. Én a gyerekem apjával nem tennék ilyet soha, pedig lett volna mit mondanom róla. Csak olyan dolgokat mondok el, amit vagy már mondott, vagy a könyvében benne van a múltjáról.

Az énekesnő úgy gondolja, az, hogy Krausz Gábor megnyerte a Dancing with the Stars negyedik évadát, nagyban köszönhető annak, hogy áldozatként állította be magát a nyilvánosság előtt. „Köze volt ahhoz, hogy én elhagytam őt, és megsajnálták. Az emberek egy nő oldalára sose állnak, pláne nem egy kurváéra, aki elhagyja a férjét, ugye? Ez jött le az embereknek rólam. Hogy mennyire volt toxikus a kapcsolat, és hogy ebben én mit éltem át, az senkit nem érdekel” – mondta.

Mindent rám olvastak, és azóta is ő a sikeres, jól mennek a dolgai. Nekem meg anyagilag és emberileg is össze kell magamat újra szedni. Neki jó munkahelye van Ausztriában meg a Mátrában. Neki jól megy, de nekem most nem. Engem nem nagyon hívnak fellépni, tavaly se nagyon volt fellépésem, csak egy. Anyagi nehézségeim vannak most. Nagyon. Szerintem tizenhat évesen voltam ilyen állapotban, hogy mondjuk anyámtól kértem pénzt, vagy az anyósoméktól, hogy be tudjak vásárolni.

Ebben az interjúban Tóth háláját fejezte ki a TV2-nek, amiért tavaly két műsorba is hívták: ez elmondása szerint ez „nagyon jól jött, kihúzott a szarból”, ki tudta belőle fizetni a tartozásait. A Bestnek azonban még mást nyilatkozott, akkor azt mondta, úgy érzi, a csatornánál méltatlanul bántak vele.